Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slavný šibal Ladislav Pešek. Odmítl roli primáře Sovy, oženil se s vyšinutou fanynkou

Tomáš Mrzena
  18:00

Fotogalerie17 Premium

O životě měl Pešek jasno: „Je až krutě spravedlivý. Co na jedné straně dá, to na druhé vezme. Snad to je přírodní zákon rovnováhy.“ | foto: Týdeník Televize

Pokud to nemáš v očích a srdci, tak nechoď na jeviště! Ladislav Pešek patřil k hercům, kteří žili na jevišti, dýchali s divadlem a pro diváka by se rozdali. Ať hrál rozverné studenty nebo hodné dědečky, vyzařovalo z něj cosi milého, hřejivého a člověčího. V soukromí mu ale jeho dobrota přinesla velké trápení.

Jeho profesní dráha byla od začátku jasná. Divadlo hrála celá jeho rodina. Otec Ladislav, matka Ema i sestra Marie. Mezi předky měl navíc slavného Václava Tháma, zakladatele první české divadelní společnosti. Sám se na jevišti poprvé objevil ještě v kočárku. Když pro něj rodiče neměli na večer hlídání, brali ho s sebou a schovávali v budce pro nápovědu. Jindy jej použili jako živou rekvizitu.

Asi nejznámější jsou jeho role studentů a repetentů Čuřila a Kulíka ve filmech Škola základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939). Přitom byl ve stejném věku jako jeho filmoví profesoři. Marvan byl starší jen o pět let, Nedbal stejně starý.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody....

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře

Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací,...

Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...

Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...

Slavný šibal Ladislav Pešek. Odmítl roli primáře Sovy, oženil se s vyšinutou fanynkou

Premium
O životě měl Pešek jasno: „Je až krutě spravedlivý. Co na jedné straně dá, to...

Pokud to nemáš v očích a srdci, tak nechoď na jeviště! Ladislav Pešek patřil k hercům, kteří žili na jevišti, dýchali s divadlem a pro diváka by se rozdali. Ať hrál rozverné studenty nebo hodné...

17. července 2026

Bočanová sdílela retro foto z maturitního plesu. Se Zounarem se znají přes 40 let

Martin Zounar a Mahulena Bočanová společně na maturitním plese v roce 1985

Herečka Mahulena Bočanová (58) potěšila fanoušky archivní fotografií z maturitního plesu v roce 1985, na níž pózuje po boku Martina Zounara (58). Snímek připomněl jejich dlouholeté přátelství, které...

17. července 2026  14:55

Hubený John Goodman nepije už téměř 20 let. Vzdal se raději i grilovaček

John Goodman v roce 2021 a 2008

Americký filmový herec John Goodman se proslavil hlavně jako představitel zavalitých vedlejších postav. Sklon k přejídání však časem omezil, a stejně tak se zbavil i závislosti na alkoholu.

17. července 2026

Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého

Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec...

Zpěvák Martin Chodúr (36) si s rodinou užívá letní dovolenou na Francouzské riviéře. Z oblíbeného Nice ale fanouškům ukázal i odvrácenou stránku hlavní sezony a to extrémně přeplněnou městskou pláž,...

17. července 2026

Modelka Hailey Bieberová nafotila odvážnou kampaň. Kolekce se rychle vyprodává

Hailey Bieber se stala tváří nové kolekce spodního prádla značky SKIMS, kterou...

Hailey Bieber (29) slaví další velký úspěch ve světě módy. Poté, co se stala tváří nové kolekce spodního prádla značky SKIMS podnikatelky Kim Kardashianové, se řada kousků během několika dní...

17. července 2026

Hvězda Naked Attraction povzbuzuje k cvičení. Pustila se do něj v bikinách

Tereza Osladilová cvičila na koupališti v růžových bikinách (červenec 2026)

Jedna z nejvýraznějších účastnic první řady nahé seznamky Naked Attraction Tereza Osladilová (27) zveřejnila snímky z venkovního hřiště, kde se vrhla na cvičební náčiní jen v růžových bikinách. Po...

17. července 2026

Prasata jsou u nás přemnožená, říká Vendula Pizingerová. Skolila divočáka

Vendula Pizingerová (2021)

Tentokrát se Vendule Pizingerové návštěva filmového festivalu vyplatila. Pro svoji nadaci získala celkem 350 tisíc korun, které se rozhodla věnovat karlovarské nemocnici. Během několika dní vynesla...

17. července 2026

Máma je jako Ježíš. Uzdravuje lidi, říká Vanessa Volopichová o Andree Verešové

Andrea Verešová a její dcera Vanessa Volopichová v Karlových Varech na večírku...

I když se v jejich manželství všechno zdá být v pořádku, i tak se Andrea Verešová snaží svého manžela občas potěšit změnou a nasadí si paruku. V Karlových Varech ji měla několikrát. Jednou z...

17. července 2026

O Karlosově milence jsem věděla od chvíle, kdy se narodil syn, překvapila Vémola

Lela Vémola na Playboy párty

Lela Vémola (36) se poprvé veřejně vyjádřila ke konci manželství s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou (40). V obsáhlém prohlášení přiznala, že o údajné nevěře svého manžela věděla delší dobu, dlouhé...

16. července 2026  19:25

Věřím, že zázraky existují. Víra ve věci mezi nebem a zemí pomůže, říká Petra Špalková

Premium
Petra Špalková za své herecké výkony získala tři České lvy, v letech 2013, 2017...

Běh času na ní není znát. Už léta je herečka Petra Špalková pořád stejně krásná, vitální a plná energie. A neztrácí nic ani ze své přímočarosti a upřímnosti, s nimiž vypráví nejen o svých rolích, ale...

16. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Moniku Marešovou rozčílili lidé na chatě. Chybí obyčejná slušnost, vzkázala

Monika Marešová otevřela debatu o slušnosti poté, co jí lidé bez pozdravu či...

Exmanželka moderátora Leoše Mareše (50), Monika Marešová (50), se podělila o nepříjemnou zkušenost z pobytu na chatě, kterou má u vodní nádrže Hracholusky. Nevadí jí, když lidé projdou přes její...

16. července 2026  13:30

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

16. července 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.