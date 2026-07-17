Jeho profesní dráha byla od začátku jasná. Divadlo hrála celá jeho rodina. Otec Ladislav, matka Ema i sestra Marie. Mezi předky měl navíc slavného Václava Tháma, zakladatele první české divadelní společnosti. Sám se na jevišti poprvé objevil ještě v kočárku. Když pro něj rodiče neměli na večer hlídání, brali ho s sebou a schovávali v budce pro nápovědu. Jindy jej použili jako živou rekvizitu.
Asi nejznámější jsou jeho role studentů a repetentů Čuřila a Kulíka ve filmech Škola základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939). Přitom byl ve stejném věku jako jeho filmoví profesoři. Marvan byl starší jen o pět let, Nedbal stejně starý.