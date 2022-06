Přišel o byt, rozvážel obědy. Teď si práce opravdu vážím, říká Ladislav Hampl

Když byl vyhlášen první lockdown, dal jste na Facebook větu: A jsem v... Dokázal jste si v tu chvíli představit, co vás skutečně čeká?

Nedokázal. V pražském Divadle Palace zbývalo čtrnáct dní do premiéry a všechno se zastavilo. Na další měsíce jsem měl nasmlouváno poměrně hodně práce a dost jsem si liboval, že po čtyřech letech na volné noze jsem se hezky etabloval ve svobodné činnosti, jež je založena na pravidle nehraješ –nevyděláš. Chystal jsem se na intenzivní tříměsíční práci s optimistickým výhledem, že pak budu mít víc času a možností vybírat si, co chci dělat, a přestat se honit jako doposud. Jenže se najednou všechno otočilo. Říkal jsem si, že to nějaké dva měsíce vydržím. Když se ohlédnu, byl jsem ještě vlastně úplně v pohodě. Protože nucená přestávka byla mnohem delší.