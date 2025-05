U herectví jsem se přesvědčil, že trnitější cesta je lepší, říká Ladislav Hampl Premium Když s ním hovoříte, nelze nepostřehnout, jak velkou pokoru Ladislav Hampl ke své profesi chová. A také respekt ke svým kolegům i k těm, kteří se na jeho výkony už dívají z hereckého nebe. 23. května 2025

Randit se slavnými je někdy pěkně trapné, prozradila Amelia Dimoldenbergová Hvězda pořadu Chicken Shop Date Amelia Dimoldenbergová (30) se stala ikonou díky svému jedinečnému stylu rozhovorů se slavnými osobnostmi. V exkluzivním rozhovoru pro červnové vydání časopisu... 23. května 2025 16:30

Miliardář David Geffen se rozvádí s go-go tanečníkem mladším o padesát let Dvaaosmdesátiletý miliardář David Geffen se rozvádí se svým manželem Davidem Armstrongem, dvaatřicetiletým go-go tanečníkem. Rozvod přichází po dvou letech od svatby, přičemž podle amerických médií... 23. května 2025 13:45

Komu fandit? Pastrňákova švédská manželka to vyřešila speciálním dresem Poslední zápas české hokejové reprezentace na mistrovství světa si nenechala ujít rodina Davida Pastrňáka i jeho švédské manželky. Pro utkání si nechali dokonce vyrobit na míru speciální dresy... 23. května 2025 10:53

583 mužů za šest hodin. Hvězda OnlyFans musela být po sex výzvě hospitalizována Annie Knightová (26) je nazývána nejvíc náruživou Australankou. Chlubí se, kolik lidí prošlo její postelí a své rekordy se snaží překonávat. Po tom posledním, kdy zvládla údajně 583 mužů během šesti... 23. května 2025 9:40

Slavná svíčka s vůní vaginy? Měl to být vtip, vzpomíná Gwyneth Paltrowová Herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (52) přiznala, že její slavná svíčka s názvem This Smells Like My Vagina vznikla původně jako žert. Produkt její značky Goop, který byl uveden na trh v roce... 23. května 2025 8:59

Nespokojená ve vlastním těle? Hůře se vám pak žije, říká Tereza Maxová Tereza Maxová (53) patří k nejslavnějším českým modelkám. Ačkoli se věnuje spíš charitě, bez váhání může i po padesátce stanout před objektivem. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak vnímá... 23. května 2025

Vítězkou castingu Hledáme Playmate je laborantka z Mostu. Nafotila cover v Paříži Vítězkou castingu Hledáme Playmate 2025 se stala Lenka Šeflová (22), laborantka z Mostu s mírami 94-61-93, která na sebe upoutala nejen svou krásou, ale i osobností a ve finále porazila sedm... 23. května 2025

Ondřej Sokol: Stoprocentně poznám, jestli hraju v Praze, nebo mimo ni. Dbáme na to Premium Na rozhovor s Ondřejem Sokolem se vždycky těšíte. A tak počítáte týdny od minulého setkání, abyste ho neobtěžovali nezdravě často. A potom už jenom najít opodstatněný důvod. Cože? Teď hraje v novém... 22. května 2025

Elite Model Look hledá nové hvězdy modelingu. Žádá se fotogeničnost a charisma Až do pondělí 26. května se v obchodních centrech po České republice koná castingová tour do modelingové soutěže Elite Model Look ČR 2025. Šéf modelingové agentury Elite Model Management, Saša Jány,... 22. května 2025 15:39

Hráli jsme za pizzu, půjčovala jsem si od tchyně, vzpomíná Marta Jandová Zpěvačka Marta Jandová (51) je jedinou českou zpěvačkou, která udělala hudební kariéru v Německu. Začátky ale nebyly lehké. Jandová v Show Jana Krause prozradila, jak se zadlužila. 22. května 2025