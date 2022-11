Měl jsem zdědit hospodu, ale bolševik nám ji vzal, prozradil Ladislav Frej

„Tatínek neměl radost, když jsem mu řekl, že chci jít na herce. Řekl, abych si napřed udělal nějaké řemeslo. On byl hospodskej, měli jsme hospodu, a tak počítal s tím, že ji zdědím. Ale nezdědil jsem ji. V devětačtyřicátým nám to bolševik vzal,“ vzpomíná Frej.

V hospodě do té doby trávil hodně času. „Fungoval jsem tam jako diskžokej, byl jsem první DJ v protektorátu,“ pochlubil se. „V lokále nám visel Hitler. Musel. Štamgasti se mě ptali: Laďo, kde je opice? A já ukázal na toho Hitlera. Naštěstí to nikdo neprokecl, jinak by tátu zavřeli,“ zavzpomínal.

Do divadla ho přivedl spolužák v páté třídě. Budova Janáčkova divadla mu učarovala a o budoucí profesi měl jasno. Vystudoval brněnskou JAMU a pak vystřídal několik divadel. Nejdéle byl v pražském Divadle na Vinohradech.

Herectví se věnují i jeho děti Kristýna a Ladislav. Jejich matka Věra Galatíková zemřela v roce 2007. Ladislav Frej měl pak přítelkyni Gábinu Mrkvicovou, která zemřela v roce 2020. Od té doby je sám.

Společnost mu dělá papoušek Maryška. Je to už třetí, kterého herec má. První mu uletěl. „Pak jsem měl Pašu, to byl nejchytřejší papoušek ve střední Evropě. Když měl Einstein výročí narození, naučil jsem ho speciální teorii relativity. On byl tak chytrej, že si vymejšlel slova. Řekl o sobě, že je Paša herec Doprdelec. Nevím, jak na to přišel, to si vážně vymyslel. Ale zahynul na dnu. A teď mám Maryšku. Ta je strašně sprostá. Vždycky se stydím, když někdo přijde,“ prozradil Ladislav Frej.