„Vždycky když nám lidi říkají, jak dobře vypadáme, tak vzdorujeme nějakým chorobám. Léto jsme všichni vítali v nemocnici,“ prozradil Láďa Hruška.

Nejprve byl v nemocnici Hruškův tatínek, který má nález na plicích, pak se začala léčit s cévní příhodou jeho maminka a nakonec došlo i na moderátora samotného. Ten má problém gastroenterologického rázu.

„Rozhodli jsme se, že už se svými chorobami bojovat nebudeme. Sžíváme se s nimi a děkujeme předkům za všechno, co nám svými geny předali,“ říká s humorem sobě vlastním moderátor primáckého pořadu Vychytávky Ládi Hrušky.

Jeho zdravotní problémy se ale na vzhledu nijak nepromítají. „Právě včera se mě někdo ptal, jak to dělám, že nestárnu. I já sám se sebe občas leknu v zrcadle. Je to čtrnáct dní zpátky, co jsem se na sebe zadíval a pomyslel si: Kurňa, Láďo, tobě to sekne čím dál víc. Ty se mi snad začínáš líbit,“ směje se moderátor.

Jedním z jeho zaručených receptů je krabičková dieta, kterou drží už několik let. Krabičky si ovšem připravuje sám. „Vychytal jsem jídelníček, vařím si, co mi chutná, a jako univerzální přílohu mívám ke všemu quinou, což je strava astronautů. Té se člověk nepřejí. Je strašně univerzální, takže se dá upravit na spousty způsobů. Když mám chuť na krevety, tak si ji udělám s krevetami. Nebo s kuřecím masem. I špenát je dobrý,“ odhaluje Hruška svůj jídelníček.

Inspiroval i štáb, se kterým točí svůj pořad. „Máme sdílené krabičky. Každý doma uvaří, co má rád, dá to do krabiček a pak si je navzájem prohodíme. Tím pádem není možné, abych se svého jídla přejedl, protože mám zásobu od ostatních kolegů. A těm zase chutnají moje krabičky,“ vysvětluje.

I když ho za pár let čeká kulaté životní jubileum, žádnou velkou oslavu neplánuje. „My to paradoxně doma nepěstujeme, ale zase si každý den vychutnáváme, jako by měl být poslední,“ říká moderátor. „Pořád si s mámou připadáme jako puberťáci, tak si užíváme různých puberťáckých slastí a srandiček. Ale zároveň stojíme nohama pevně na zemi.“

Láďa Hruška s maminkou Marií

Dárky žádné neočekává a sám si také nic velkého kupovat nebude. „Kdysi jsem si říkal, že až mi bude padesát, začnu si plnit nějaké sny, třeba že si pořídím auto. Jenomže jsem zjistil, že ho vůbec nepotřebuji. Užívám si toho, že mě v práci vozí, a o víkendu jezdím vlakem nebo autobusem. A jsem úplně spokojený.“

Jeho pořad Vychytávky Ládi Hrušky v září vstoupí do desáté sezony, což je i pro něj neuvěřitelné. Práci v televizi je naprosto oddán a v soukromí spokojený. „Jsem Vodnář, takže potřebuji mít volnost a lítat. Hlavně mě nikdo nesmí usměrňovat,“ vysvětluje. Kromě televize nikam dál expandovat nechce, aby nerozmělňoval svůj brand. „Nepotřebuji vydělávat víc peněz, nestojí mi to za to. Všechno, co potřebuji, mám. Jak říkám – jsem slavný a skromný,“ usmívá se.