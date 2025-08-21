Láďa Hruška spí se svojí Miou v posteli. Parazitolog mu to schválil

Autor:
Ještě před pár dny nosil Láďa Hruška teplý svetr s vánočními motivy. „Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným,“ posteskl si během rozhovoru pro iDNES.cz slovy klasika. Na party Divadla Broadway už ale měl na sobě triko s krátkým rukávem. A na něm podobiznu Václava Havla.
Láďa Hruška na tradiční party Divadla Broadway v průhonické Creperii u Slepiček...

Láďa Hruška na tradiční party Divadla Broadway v průhonické Creperii u Slepiček (14. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Láďa Hruška a jeho fenka Mia
Fenka Ládi Hrušky Mia
Láďa Hruška a jeho fenka Mia
Láďa Hruška a jeho fenka Mia
43 fotografií

Teplo miluji, nabíjí mě, ale nejsem extremista. Nepotřebuji trávit dovolenou v zahraničí v přeplněných resortech a zničujících vedrech. Zvlášť, když je teplo u nás. Takže na dovolenou jezdím před nebo po sezoně. Teď jsem si oblíbil Tunis. Dal jsem vale Egyptu, protože mě nebavil ten dlouhý let,“ říká Láďa Hruška.

Láďa Hruška relaxuje v Dubaji

Cítí se už ale starý na to, aby nová místa objevovala metodou pokus-omyl, raději dá na doporučení kamarádů. „Oni to vždycky ošéfují. Nejdřív prubnou, potom koupí a já už jim pak jenom pošlu na účet peníze,“ pochvaluje si spolupráci.

Láďa Hruška na tradiční party Divadla Broadway v průhonické Creperii u Slepiček (14. srpna 2025)
Láďa Hruška a jeho fenka Mia
Fenka Ládi Hrušky Mia
Láďa Hruška a jeho fenka Mia
43 fotografií

I v zahraničí rád poznává nové pokrmy. „Tunis mě baví v tomto směru hodně, protože mají žravý a zdravý jídla, umějí je dobře ochutit. Takže mě zajímá to jejich koření, které si pak vozím domů a používám při vaření,“ popisuje.

Nebrání se ani street foodu. „Minulý týden jsem mluvil s našim předním parazitologem a ptal se ho, jestli je v pořádku, když spím v posteli se psem. Odpověděl mi, že je to to nejlepší, co můžu pro svoji imunitu udělat. A doporučil mi i ochutnávat jídla na ulici. Když jsou tepelně zpracovaná, není čeho se bát. Miluji třeba pljeskavici, tu bych mohl snídat, obědvat i večeřet každý den, když jsem v Srbsku,“ prozrazuje.

Televizní kutil Láďa Hruška skončil na kapačkách, potrápilo ho srdce

Jeho francouzský buldoček je světová rarita, jak nedávno zjistil. „Minulý týden jsem si to ověřoval u umělé inteligence a pokud nelže, tak naše Miuška, která bude mít už za pár týdnů sedmnáct, je nejstarší buldočkou na světě. Je to unikátní, protože většinou se dožívají šesti až deseti let,“ hlásí hrdě Hruška.

„Je z dobrého chovu a dobře se o ni staráme, takže se má k světu. Samozřejmě užívá potravinové doplňky pro seniory. Například CBD kapičky pro psy. Zklidňují psychiku, ulevují od potíží a posilují imunitu,“ popisuje účinky přípravku s výtažkem z konopí. Sám je bere taky, i když ty jeho jsou člověčí. „Se mnou dělají taky samé dobré věci, i když já je užívám spíš jako prevenci,“ odhaluje moderátor, který má na TV Prima už léta svůj kutilský a kuchařský pořad Vychytávky Ládi Hrušky.

Láďa Hruška a jeho fenka Mia

To, co vaří před kamerou, je jenom z jeho hlavy, ale občas mu dramaturgové podsunou nějakou inovaci. „Letos přišli s tím, že budu před kamerou cvičit. Takže jsem se zhrozil. Ale když mi řekli, že mojí partnerkou bude Hanka Kynychová, zase jsem se uklidnil,“ říká Hruška. „Nakonec jsem se do toho tak zapálil, že tohle cvičící okénko chtěla Prima nasadit v jednom díle dvakrát,“ usmívá se.

„Je to vtipné, protože nejsem žádný instruktor. Cvičím s tím, co mají lidi běžně po ruce. Chlapi kladivo a cihlu, ženy pokličku nebo utěrku. A musím říct, že je to fakt fuška. Netušil jsem, že i při cvičení s ručníkem se dá během jediné minuty zapotit,“ popisuje. Sám sebe považuje za tvořivého ale lenivého. „V práci si ze mě dělají legraci, že pořád jím, což je pravda. Ale mně jídlo baví, tak hledám recepty, po kterých se netloustne. Jím tak, abych nemusel cvičit,“ odtajňuje svoje motto.

Se zesnulým prezidentem Václavem Havlem, jehož podobiznu nosí na tričku, se kdysi poznal osobně, v době, kdy dělal na Primě reportéra zpravodajství. „Když byl nemocný, tak jsem měl dokonce výsadní právo dělat rozhovor s jeho ošetřující sestrou,“ zavzpomínal. „Tohle tričko jsem našel ve Hvězdném bazaru v Karlíně a když jsem v něm byl někde vyfocen, ozvala se mi paní Havlová, prý kde jsem si ho koupil a zašla si tam pro něj taky,“ usmívá se.

„Já měl pana prezidenta rád, ať si každý o mně myslí, co chce. Proslavil nás po celém světě, díky němu nás znají i na opačném konci světa. Kdybych tohle jednou dokázal já, byl bych spokojený,“ usmívá se.

