Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Děti jsem neměla kvůli rakovině, říká Kylie Minogue. Podruhé nemoc zatajila

Autor: ,
  11:01
Zpěvačka Kylie Minogue je oficiálně nejprodávanější australskou umělkyní všech dob. V novém dokumentu na Netflixu hovoří o svém soukromí včetně toho, proč před lety veřejnosti zatajila svou diagnózu.
Kylie Minogue, únor 2026

Kylie Minogue, únor 2026 | foto: Instagram @kylieminogue

Kylie Minogue a Jason Donovan v Londýně na promítání dokumentu Kylie (18....
Kylie Minogue v klipu Timebomb
Kylie Minogue
Kylie Minogue v kalendáři na rok 2018
84 fotografií

Když Kylie Monogue v roce 2005 onemocněla rakovinou poprvé, bulvár si s mírou pozornosti nebral servítky a články o jejím velmi špatném zdravotním stavu se pravidelně objevovaly v mnoha časopisech i denících. Australská rodačka tehdy podstoupila lumpektomickou a chemoterapickou léčbu, načež se v únoru 2006 potvrdilo její uzdravení.

Zmizela s ním na toaletu, vzpomíná Jason Donovan na nevěru Kylie Minogue

O šestnáct let později se podruhé ocitla v podobné situaci, a tehdy se rozhodla nemoc neoznámit. „Druhá diagnóza rakoviny přišla v roce 2001. Tentokrát se mi podařilo udržet si to pro sebe, ne jako posledně,“ říká v dokumentu dle zdrojů časopisu The Guardian. „Naštěstí jsem se z toho dostala, zase. A všechno už je dobré. Nikdo neví, co ho čeká, ale popová hudba mi dodává sílu k životu,“ dodává sedmapadesátiletá Kylie.

Přiznala, že často přemýšlela o tom, jaké by to bylo být dnes matkou. Šanci na mateřství jí podle jejích slov vzala rakovina prsu. „Nemám děti a nemohu říci, že jsem toho nikdy nelitovala. Člověk se však musí smířit s tím, co si pro něj život připravil a musí to akceptovat,“ řekla v minulosti jednom z rozhovorů.

Kylie Minogue, únor 2026
Kylie Minogue a Jason Donovan v Londýně na promítání dokumentu Kylie (18. května 2026)
Kylie Minogue v kalendáři na rok 2018
Jako bojovnice Cammy ve snímku Street Fighter. Během natáčení v Thajsku údajně měla románek se svým hereckým kolegou Jeanem-Claudem Van Dammem.
84 fotografií

V novém trojdílném dokumentu nazvaného podle jednoho z jejích největších hitů „Can‘t Get You Out of My Head“ mimo jiné zmiňuje, že dlouho přemýšlela o tom, jak tuto věc světu oznámit. Nakonec k tomu však nedošlo, a to ani v roce 2023, kdy oslavila návrat se svým novým singlem nazvaným Padam Padam.

„Necítila jsem povinnost to světu říkat, a popravdě jsem to v té době ani nedokázala – byla jsem jak křehká skořápka sebe samé,“ svěřuje se zpěvačka. „V jednu chvíli jsem ani nedokázala vyjít z domu. Singl Padam Padam mi otevřel nové příležitosti, ale uvnitř zůstávalo vědomí, že ta rakovina nebyla jen nějaká malá životní odchylka. Chtěla jsem o tom mluvit, abych to ze sebe dostala. Při každé příležitosti jsem si během rozhovoru říkala, že tak třeba teď… Ale nedokázala jsem to.“

Jako bojovnice Cammy ve snímku Street Fighter. Během natáčení v Thajsku údajně měla románek se svým hereckým kolegou Jeanem-Claudem Van Dammem.

Své tajemství nicméně zakomponovala do své hudby. „Měla jsem svoje skryté tajemství. Otočme list, hurá na pódium,“ zní ve volném překladu úryvek textu z písně Story, která vyšla na zpěvaččině nejnovějším albu Tension.

Nový dokument Kylie v režii Michaela Hartea, je na Netflixu ke shlédnutí od 20. května a pro zpěvačku představuje příležitost ohlédnout se za vším nevyřčeným, co zažila.

„Natáčení pro mě znamenalo zavzpomínat si na spoustu klíčových momentů mého života, přičemž tohle, má nemoc, byl další z nich,“ říká. „Svět zkrátka o ničem nevěděl. S bratrem a s přítelem jsme jako opaření zašli do kavárny, když jsme se to od lékařů dozvěděli. Servírka se nenuceně zeptala, jak se máme, a my jako roboti odpověděli ‚dobře, díky‘. A v tu chvíli mi došlo, že nikdo doopravdy vůbec nic netuší a bude nejlepší, když to tak zůstane.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

Lubomír Brabec se v 73 letech opět oženil. Své ano řekl během koncertu v kostele

Ivana Urválková a Lubomír Brabec se vzali 30. května 2026 v kostele Nanebevzetí...

Kytarový virtuos Lubomír Brabec (73) se oženil se svou dlouholetou partnerkou Ivanou Urválkovou (60). O radostnou událost se muzikant podělil s fanoušky, svou lásku si vzal přímo během svého...

31. května 2026

Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

V poslední době dostává role rázných, trošku hlučných žen. Hodí se k ní....

Natáčení filmu v americkém Utahu se pro Petru Nesvačilovou (40) proměnilo v nepříjemný boj o zdraví. Herečka popsala chvíle, kdy ji během pobytu v poušti skolila otrava jídlem. Její stav byl natolik...

31. května 2026  8:49

Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano, říká o třetí svatbě zpěvačka Lucie Bílá

Lucie Bílá

Lucie Bílá (60) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o životním štěstí, manželství i lidech, které si dnes pouští do života. Přiznala, proč po letech kývla na svatbu s o sedmnáct let mladším...

31. května 2026

Nestydím se za to, že podstupuji neinvazivní zákroky, přiznává Petra Svoboda

Petra Svoboda ve fotokolekci Esence

Moderátorka Petra Svoboda (43) pro iDNES.cz otevřeně promluvila o ženské kráse, estetických úpravách i návratu do společnosti po těžkém životním období, kdy přišla o manžela. Přiznala také, že nemá...

31. května 2026

Mám ráda výbuchy smíchu a spokojenost ze zjištění, že lidi bavím, říká Iva Janžurová

Premium
Iva Janžurová

Filmová a divadelní legenda Iva Janžurová rozhovory právě nemiluje. Pro Týdeník Televize však udělala výjimku a ještě před tím, než ji nedávno postihla zdravotní indispozice, s nadhledem, humorem a...

30. května 2026

Prčice a cinkot pivních lahví. Halina Pawlowská popsala seznámení s manželem

Spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská se s manželem Zdeňkem...

Spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská se na sociálních sítích podělila o romantickou vzpomínku na seznámení se svým zesnulým manželem Zdeňkem. Přesně padesát let od jejich prvního...

30. května 2026  14:14

Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde...

Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...

30. května 2026

Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Modelka Veronika Kašáková (36) v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvila o mateřství, návratu sama k sobě i zákulisí módního světa. Přiznala, že prvních pět let po narození syna, kterému byla...

30. května 2026

Manžel Ital umí česky hlavně sprostá slova, prozradila Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková s manželem Fabriziem

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) promluvila pro iDNES.cz o rodinném životě, dětech i manželovi z Itálie. Přiznala, že doma převládá angličtina a její partner ovládá z češtiny hlavně...

30. května 2026

Je vážně nemocná a její stav se zhoršuje, řekl norský princ o manželce

Norská korunní princezna Mette-Marit s dýchacím přístrojem na recepci pro...

Budoucí norská královna Mette-Marit (52) už osm let bojuje s plicní fibrózou a je na čekací listině na transplantaci plic. Její stav se ale zhoršuje. Uvedl to její manžel, norský korunní princ Haakon...

29. května 2026  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Finále show Ruža pre nevestu: movitý makléř žijící v Dubaji si vybral partnerku

Finalistky seznamovací reality show Ruža pre nevestu Miška a Sabina (2026)

Slovenská seznamovací reality show Ruža pre nevestu dospěla do finále. Hlavní protagonista, realitní makléř a investiční specialista Adrian Chabada (28) žijící v Dubaji, učinil po týdnech seznamování...

29. května 2026  12:18

Charlotte Gott zazpívala fanouškům. Vzhledem celý tatínek, vzkazují jí

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella Gott se vydává na pěveckou kariéru (2026).

Dvacetiletá Charlotte Ella Gott opět předvedla ukázku svého zpěvu. Dcera Karla Gotta (†80) a Ivany Gottové (50) zveřejnila na TikToku nové video, ve kterém zpívá jeden z hitů světové hvězdy Bruna...

29. května 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.