Když Kylie Monogue v roce 2005 onemocněla rakovinou poprvé, bulvár si s mírou pozornosti nebral servítky a články o jejím velmi špatném zdravotním stavu se pravidelně objevovaly v mnoha časopisech i denících. Australská rodačka tehdy podstoupila lumpektomickou a chemoterapickou léčbu, načež se v únoru 2006 potvrdilo její uzdravení.
O šestnáct let později se podruhé ocitla v podobné situaci, a tehdy se rozhodla nemoc neoznámit. „Druhá diagnóza rakoviny přišla v roce 2001. Tentokrát se mi podařilo udržet si to pro sebe, ne jako posledně,“ říká v dokumentu dle zdrojů časopisu The Guardian. „Naštěstí jsem se z toho dostala, zase. A všechno už je dobré. Nikdo neví, co ho čeká, ale popová hudba mi dodává sílu k životu,“ dodává sedmapadesátiletá Kylie.
Přiznala, že často přemýšlela o tom, jaké by to bylo být dnes matkou. Šanci na mateřství jí podle jejích slov vzala rakovina prsu. „Nemám děti a nemohu říci, že jsem toho nikdy nelitovala. Člověk se však musí smířit s tím, co si pro něj život připravil a musí to akceptovat,“ řekla v minulosti jednom z rozhovorů.
V novém trojdílném dokumentu nazvaného podle jednoho z jejích největších hitů „Can‘t Get You Out of My Head“ mimo jiné zmiňuje, že dlouho přemýšlela o tom, jak tuto věc světu oznámit. Nakonec k tomu však nedošlo, a to ani v roce 2023, kdy oslavila návrat se svým novým singlem nazvaným Padam Padam.
„Necítila jsem povinnost to světu říkat, a popravdě jsem to v té době ani nedokázala – byla jsem jak křehká skořápka sebe samé,“ svěřuje se zpěvačka. „V jednu chvíli jsem ani nedokázala vyjít z domu. Singl Padam Padam mi otevřel nové příležitosti, ale uvnitř zůstávalo vědomí, že ta rakovina nebyla jen nějaká malá životní odchylka. Chtěla jsem o tom mluvit, abych to ze sebe dostala. Při každé příležitosti jsem si během rozhovoru říkala, že tak třeba teď… Ale nedokázala jsem to.“
Své tajemství nicméně zakomponovala do své hudby. „Měla jsem svoje skryté tajemství. Otočme list, hurá na pódium,“ zní ve volném překladu úryvek textu z písně Story, která vyšla na zpěvaččině nejnovějším albu Tension.
Nový dokument Kylie v režii Michaela Hartea, je na Netflixu ke shlédnutí od 20. května a pro zpěvačku představuje příležitost ohlédnout se za vším nevyřčeným, co zažila.
„Natáčení pro mě znamenalo zavzpomínat si na spoustu klíčových momentů mého života, přičemž tohle, má nemoc, byl další z nich,“ říká. „Svět zkrátka o ničem nevěděl. S bratrem a s přítelem jsme jako opaření zašli do kavárny, když jsme se to od lékařů dozvěděli. Servírka se nenuceně zeptala, jak se máme, a my jako roboti odpověděli ‚dobře, díky‘. A v tu chvíli mi došlo, že nikdo doopravdy vůbec nic netuší a bude nejlepší, když to tak zůstane.“