Na jejich první společné setkání vzpomínal i tehdejší přítel zpěvačky Jason Donovan. Po koncertě kapely INXS, ve které Hutchence zpíval, byli s Kylie pozváni na hotelovou afterparty a podle jeho slov bylo od první chvíle jasné, kam zpěvák směřuje svou pozornost.
„O mě neměl zájem. Bylo mi jasné, že se soustředí na ni,“ vzpomíná Donovan. „To jsem vycítil na míle daleko a ona s ním zmizela, pokud si dobře vzpomínám, na toaletu. Což je v pořádku, víte, jsou dospělí.“
Kylie dnes popisuje jejich první rozhovor jako nenápadný začátek něčeho mnohem většího. „Po jeho vystoupení jsme byli s Jasonem pozváni na afterparty… a tam jsem potkala Michaela,“ řekla.
Bavili se o hudbě a o jejích plánovaných vystoupeních v Asii. Když se pak setkali v Hongkongu, oba podle jejích slov byli jeden druhým „okouzleni“. Zpěvačce bylo v té době pouhých 21 let. „Sex, láska, jídlo, drogy, hudba, cestování, knihy – cokoli vás napadne, on to chtěl zažít... a jako jeho partnerka jsem toho taky hodně zažila,“ svěřila se.
Minogue nakonec s Hutchencem prožila necelé tři roky a do dnes říká, že od té doby podobný vztah znovu nezažila. Po jeho smrti v roce 1997 se okamžitě vrátila do Austrálie na pohřeb. „Zavolali mi a… už si nepamatuju přesně, jak to řekli, ale bylo to něco jako: Je pryč,“ prohlásila.
Na obřad dodnes vzpomíná velmi silně. „Pamatuju si, jak jsem byla v kostele a ta vlna lásky k němu mě úplně ohromila. Bude to znít úplně šíleně, ale cítila jsem, jak mi říká: Je to v pořádku, bude to v pořádku,“ dodala s tím, že i po tolika letech má někdy pocit, že je s ní stále nějakým způsobem přítomný.