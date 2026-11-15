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Chci ještě větší prsa, říká Kylie Jennerová. Modelka plánuje další implantáty
Spekulace o plastické operaci vzbudila Jennerová minulý týden na galavečeru LACMA Art+Film v Los Angeles. Na hvězdně obsazené akci, které se zúčastnila i její starší sestra Kim Kardashianová, se předvedla v šatech s odhalenými zády.
Před objektivy si ale rukou zakrývala okraj šatů a nepřirozené gesto fanouškům neuniklo. „Další jizva po operaci?“ ptali se na sociálních sítích. „To, jak se Kylie Jenner snaží skrýt jizvy po implantátech, je upřímně k popukání,“ napsal jeden z fanoušků.
Svým sledujícím, kterých má Instagramu 381 milionů, na tato podezření neodpověděla, ale začala zveřejňovat snímky zaměřené na její hrudník. Jennerová už v létě přiznala, že by si přála ještě větší implantáty.
„Opravdu je chci větší. Říkám to každý den,“ uvedla Kylie Jennerová v podcastu Better Half With Stas & Vic. Se smíchem dodala, že by chtěla, aby její prsa byla tak výrazná, že „na místo vždy dorazí o trochu dřív než já“.
Dosud měla implantáty o objemu 445 mililitrů, se středním profilem, umístěné z poloviny pod svalem. Poprvé si prsa nechala zvětšit ještě před narozením své dcery Stormi.
Kylie Jennerová má s raperem Travisem Scottem dvě děti, osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Airea. Od roku 2023 tvoří pár s hercem Timothéem Chalametem.