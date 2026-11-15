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Kylie Jennerová předvedla plný dekolt. Fanoušci mají o plastice jasno

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  11:00
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Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad...

Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad 2026) | foto: Profimedia.cz

Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad...
Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad...
Kylie Jennerová na galavečeru v muzeu v Los Angeles (listopad 2026)
Kylie Jennerová na LACMA Art+Film Gala v Los Angeles (7. listopadu 2026)
109 fotografií
Kylie Jennerová (29) se netajila tím, že by si přála ještě větší poprsí. Když se ukázala minulý týden na galavečeru v losangeleském muzeu, pózovala s rukou zakrývající okraj šatů v oblasti poprsí. Podle fanoušků bylo jasné, že si chce zakrýt jizvy po další plastice. Jennerová na to nereagovala, jen zveřejnila na své sociální síti fotky zdůrazňující její dekolt.

Chci ještě větší prsa, říká Kylie Jennerová. Modelka plánuje další implantáty

Spekulace o plastické operaci vzbudila Jennerová minulý týden na galavečeru LACMA Art+Film v Los Angeles. Na hvězdně obsazené akci, které se zúčastnila i její starší sestra Kim Kardashianová, se předvedla v šatech s odhalenými zády.

Před objektivy si ale rukou zakrývala okraj šatů a nepřirozené gesto fanouškům neuniklo. „Další jizva po operaci?“ ptali se na sociálních sítích. „To, jak se Kylie Jenner snaží skrýt jizvy po implantátech, je upřímně k popukání,“ napsal jeden z fanoušků.

kyliejenner

xmas came early @ashistudio

8. listopadu 2026 v 7:52, příspěvek archivován: 14. listopadu 2026 v 12:47
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Svým sledujícím, kterých má Instagramu 381 milionů, na tato podezření neodpověděla, ale začala zveřejňovat snímky zaměřené na její hrudník. Jennerová už v létě přiznala, že by si přála ještě větší implantáty.

„Opravdu je chci větší. Říkám to každý den,“ uvedla Kylie Jennerová v podcastu Better Half With Stas & Vic. Se smíchem dodala, že by chtěla, aby její prsa byla tak výrazná, že „na místo vždy dorazí o trochu dřív než já“.

Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad 2026)
Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad 2026)
Kylie Jennerová ráda na svém Instagramu předvádí své umělé poprsí (listopad 2026)
Kylie Jennerová na galavečeru v muzeu v Los Angeles (listopad 2026)
109 fotografií

Dosud měla implantáty o objemu 445 mililitrů, se středním profilem, umístěné z poloviny pod svalem. Poprvé si prsa nechala zvětšit ještě před narozením své dcery Stormi.

Kylie Jennerová má s raperem Travisem Scottem dvě děti, osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Airea. Od roku 2023 tvoří pár s hercem Timothéem Chalametem.

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