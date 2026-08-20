Kylie Jennerová fotografie zveřejnila na sociálních sítích pár dní po svých 29. narozeninách, které oslavila 10. srpna. Na snímcích pózuje v různých modelech nové obuvi, přičemž její dlouhé černé vlasy zakrývají části těla. Kampaň má upozornit především na vůbec první kolekci bot značky Khy.
Ta vznikla ve spolupráci s italskou značkou Gia Borghini. Jennerová uvedla, že obuv této značky sama nosí už několik let a na nové kolekci podle svých slov opakovaně upravovala jednotlivé detaily, aby odpovídaly její představě. Boty jsou ručně vyráběné v Itálii.
Khy uvádí kolekci na trh 21. srpna. Mezi modely jsou například sandály na podpatku a výrazné modely připomínající žabky na vysokém klínku. Některé varianty jsou dostupné v černé kůži, jiné v hnědém provedení nebo v metalických odstínech.
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Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci
Jennerová některé z nových bot ukázala už dříve. Například jeden z modelů měla na sobě při basketbalovém utkání a později prozradila, že šlo právě o obuv z připravované kolekce.
Značku Khy založila Jennerová v roce 2023 a postupně pod ní začala představovat oblečení a další módní kolekce. Nová řada obuvi tak představuje další rozšíření jejího módního podnikání.
Kylie Jennerová se do povědomí veřejnosti dostala už jako dítě díky rodinné reality show Držte krok s Kardashians (Keeping Up with the Kardashians). Později vybudovala vlastní kosmetickou značku Kylie Cosmetics a další podnikatelské projekty. Narodila se 10. srpna 1997 v Los Angeles. Je dcerou Kris Jennerové a Caitlyn Jennerové, která byla před tranzicí známá jako Bruce Jenner.