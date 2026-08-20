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Modelka Kylie Jennerová provokuje nahá v reklamě na novou kolekci bot

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  11:18
Kylie Jennerová opět zaujala odvážnou módní kampaní. Devětadvacetiletá podnikatelka a členka slavné rodiny Kardashianových a Jennerových se nechala nafotit zcela bez oblečení. Na snímcích má na sobě pouze boty z nové kolekce své módní značky Khy, kterou připravila ve spolupráci s italskou značkou Gia Borghini.

Kylie Jennerová fotografie zveřejnila na sociálních sítích pár dní po svých 29. narozeninách, které oslavila 10. srpna. Na snímcích pózuje v různých modelech nové obuvi, přičemž její dlouhé černé vlasy zakrývají části těla. Kampaň má upozornit především na vůbec první kolekci bot značky Khy.

Kylie Jennerová se nechala nafotit zcela bez oblečení. Na snímcích má na sobě pouze boty z nové kolekce módní značky Khy, kterou připravila ve spolupráci s italskou značkou Gia Borghini. (srpen 2026)
Kylie Jennerová se nechala nafotit zcela bez oblečení. Na snímcích má na sobě pouze boty z nové kolekce módní značky Khy, kterou připravila ve spolupráci s italskou značkou Gia Borghini. (srpen 2026)
Kylie Jennerová při focení nové kolekce plavek. (červenec 2026)
Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek. (červenec 2026)
104 fotografií

Ta vznikla ve spolupráci s italskou značkou Gia Borghini. Jennerová uvedla, že obuv této značky sama nosí už několik let a na nové kolekci podle svých slov opakovaně upravovala jednotlivé detaily, aby odpovídaly její představě. Boty jsou ručně vyráběné v Itálii.

Khy uvádí kolekci na trh 21. srpna. Mezi modely jsou například sandály na podpatku a výrazné modely připomínající žabky na vysokém klínku. Některé varianty jsou dostupné v černé kůži, jiné v hnědém provedení nebo v metalických odstínech.

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Jennerová některé z nových bot ukázala už dříve. Například jeden z modelů měla na sobě při basketbalovém utkání a později prozradila, že šlo právě o obuv z připravované kolekce.

Značku Khy založila Jennerová v roce 2023 a postupně pod ní začala představovat oblečení a další módní kolekce. Nová řada obuvi tak představuje další rozšíření jejího módního podnikání.

Kylie Jennerová se do povědomí veřejnosti dostala už jako dítě díky rodinné reality show Držte krok s Kardashians (Keeping Up with the Kardashians). Později vybudovala vlastní kosmetickou značku Kylie Cosmetics a další podnikatelské projekty. Narodila se 10. srpna 1997 v Los Angeles. Je dcerou Kris Jennerové a Caitlyn Jennerové, která byla před tranzicí známá jako Bruce Jenner.

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