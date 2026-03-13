Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

  11:11
Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství, vztahu s hercem Timothéem Chalametem (30) i o tom, zda by chtěla mít další děti.

Kylie Jennerová na jednom ze snímků leží nahoře bez na posteli a své poprsí si zakrývá jen rukama. Na titulní fotografii pózuje s cigaretou a s titulkem „Kylie na vrcholu“. Na dalším ze snímků je modelka zcela nahá, má na sobě pouze plášť a boty na vysokém podpatku.

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)
Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)
Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)
Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)
Jennerová, která tvoří už několik let pár s hollywoodským hercem Timothéem Chalametem, přiznala, že by v budoucnu chtěla mít ještě další děti. S raperem Travisem Scottem (vlastním jménem Jacques Webster II.), kterému je 34 let, má podnikatelka dceru Stormi a syna Aira. Také Chalamet již dříve v několika rozhovorech uvedl, že by se jednou rád stal otcem.

Jennerová se nicméně před třicítkou chce soustředit hlavně na sebe, své podnikání, svou práci, cestování s dětmi a užívání si potomků „A pak? Pak chci mít další děti a věnovat se převážně rodině,“ prohlásila Kylie, která patří do slavného klanu Kardashianů.

Její partner Timothée Chalamet získal v lednu Zlatý glóbus pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie za svou roli ve filmu Velký Marty. Během děkovné řeči veřejně poděkoval právě své partnerce. „Děkuji za tvou tříletou podporu. Bez tebe bych to nedokázal. Děkuji ti z celého srdce,“ řekl.

I na tento moment přišla v rozhovoru pro magazín Vanity Fair řeč. „Je zábavné, když tě někdo takhle zmíní na pódiu?“ zeptala se novinářka Jennerové. „Samozřejmě, je to milé,“ odpověděla Kylie.

Během stejného rozhovoru se její sestry Kendall Jennerové zeptali, jak podle ní Kylie poznamenalo dospívání před očima veřejnosti během několikaletého natáčení reality show Držte krok s Kardashianovými (Keeping Up with the Kardashians).

„Naučily jsme se, jak si co nejvíc chránit své soukromí,“ prohlásila Kendall.„Viděla jsem u sestry krásný vývoj, opravdu se našla v tom, co dělá a její práce ji moc baví. Měla děti ve velmi mladém věku, takže musela hodně rychle dospět,“ popsala modelka.

Obě zároveň přiznaly, že nikdo z jejich slavné rodiny na začátku neměl ani tušení, že se jejich reality show stane celosvětovým fenoménem. Pořad se vysílal v letech 2007 až 2021, celkem měl dvacet řad. Sledoval každodenní život rodiny Kim, Kourtney a Khloé Kardashianových a Kris, Kendall a Kylie Jennerových. Reality show vysílala americká stanice E!. Po jejím skončení začala rodina natáčet novou reality show Kardashianovi (The Kardashians), která se vysílá na platformě Hulu.

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

