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Chci ještě větší prsa, říká Kylie Jennerová. Modelka plánuje další implantáty

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  11:11
Kylie Jennerová (29) otevřeně promluvila o svém poprsí. Hvězda reality show Kardashianovi a úspěšná podnikatelka přiznala, že by si přála ještě mnohem větší prsa, než jaká má nyní. O dalším zvětšení mluvila v podcastu Better Half With Stas & Vic.
Kylie Jennerová představila novou kolekci bikin, na jejímž návrhu se sama podílela. (červenec 2026)
Kylie Jennerová při focení nové kolekce plavek. (červenec 2026)
Kylie Jennerová pózovala před objektivem v rámci propagace nové módní spolupráce. (červenec 2026)
Kylie Jennerová si během focení nové kampaně vyzkoušela několik různých modelů bikin. (červenec 2026)
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„Opravdu je chci větší. Říkám to každý den,“ uvedla Kylie Jennerová v podcastu. Se smíchem dodala, že by chtěla, aby její prsa byla tak výrazná, že „na místo vždy dorazí o trochu dřív než já“.

Modelka a podnikatelka už dříve zveřejnila překvapivě konkrétní informace o svých současných implantátech. V roce 2025 na TikToku uvedla, že má silikonové implantáty o objemu 445 mililitrů, se středním profilem, umístěné z poloviny pod svalem. Jako svého plastického chirurga označila Gartha Fishera.

Modelka Kylie Jennerová provokuje nahá v reklamě na novou kolekci bot

O zvětšení prsou se Jennerová rozpovídala už v roce 2023 v reality show Kardashianovi (The Kardashians). Tehdy přiznala, že si zákrok nechala udělat ještě před narozením své dcery Stormi a zpětně ho litovala, protože před těhotenstvím byla se svým poprsím spokojená.

V podcastu tentokrát zmínila také další kosmetický plán. Přála by si nechat propíchnout pupík a představuje si v něm „sexy diamantový šperk“.

Kylie má s raperem Travisem Scottem dvě děti, osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Airea. Od roku 2023 tvoří pár s hercem Timothéem Chalametem.

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