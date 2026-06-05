Kylie Jennerová dobře ví, jak na sebe strhnout pozornost. Osmadvacetiletá influencerka a zakladatelka kosmetické značky Kylie Cosmetics se v posledních dnech pochlubila sérií letních fotografií z exotické pracovní dovolené na ostrovech Turks a Caicos, kde tráví čas se svými přáteli i dětmi.
Na zveřejněných záběrech pózuje například v minimalistických plavkách doplněných volánovou minisukní a stylovými doplňky. Jiné fotografie zachycují reality hvězdu v růžových bikinách se zvířecím vzorem. Fanoušci v komentářích nešetří chválou a oceňují nejen její postavu, ale i pohodovou atmosféru celého pobytu.
Výlet přitom neslouží jen k odpočinku. Kylie využila tropické prostředí také k propagaci své kosmetické značky. Součástí pobytu jsou produkty Kylie Cosmetics, tematické dekorace i dárky pro pozvané hosty. Sama podnikatelka označila akci za „Kylie summer trip“ a prostřednictvím sociálních sítí nechala své sledující nahlédnout do luxusní vily i zákulisí celé akce.
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Vedle odvážných módních kreací zaujalo fanoušky i to, že podnikatelka vzala na dovolenou i své dvě děti. Dcera Stormi se dokonce objevila v krátkém videu, ve kterém provází sledující po místě pobytu. Syn Aire si užívá společný čas s rodinou mimo záři reflektorů.
Kylie Jennerová, nejmladší členka slavného klanu Kardashian-Jennerových, je dnes jednou z nejvlivnějších osobností sociálních sítí. Jen na Instagramu ji sleduje více než 382 milionů lidí. Vedle televizní kariéry vybudovala úspěšné kosmetické impérium Kylie Cosmetics, které z ní udělalo jednu z nejúspěšnějších podnikatelek své generace.
Dceru Stormi a syna Aireho má s raperem Travisem Scottem, se kterým po rozchodu nadále spolupracují na výchově dětí. Od roku 2023 je spojována s hollywoodským hercem Timothéem Chalametem, po jehož boku se pravidelně objevuje na veřejnosti.