Podnikatelčin hluboký podprsenkový výstřih nechává jen minimum prostoru pro fantazii, což splnilo účel – lidé se u reklamního příspěvku Kylie Jenner na Instagramu zastavili, přehráli si její video a mnozí ho následně i sdíleli.
Celý nápad není jen samoúčelným výstřelkem. Granátové jablko je příchuť nového balzámu na rty značky Kylie Cosmetics, a tak se influencerka rozhodla „ovocné téma“ vzít doslovně.
Červená semínka, ladící barvy, provokativní styl a modelčina typická sebejistá póza vytvářejí vizuál, který si ve výsledku ani nejde nespojit s novým produktem. Fanoušci na sociálních sítích mimo jiné řeší, zda je podprsenkový top z opravdového ovoce nebo jde o uměle vytvořenou realisticky vypadající maketu (ze silikonu, pryskyřice či plastu).
Reakce jsou jako obvykle rozporuplné. Jedni chválí kreativní marketing, druzí kroutí hlavou nad tím, kam až jsou celebrity ochotné zajít v touze prodat svůj produkt.
Pravda je, že miliardářka je fanynkou granátového jablka už roky. „Vždycky jsem tohle ovoce milovala,“ řekla v roce 2020 v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar. „Mohla bych granátové jablko jíst po kilech, jím nejméně jedno denně.“
Když pak v roce 2024 fanouškům ukazovala v jednom z videí svou kuchyni, prozradila, že v lednici má vždy připravených několik krabiček se semínky granátového jablka, aby si ovoce nemusela složitě loupat, když na něj dostane chuť.
Kylie Jenner je americká podnikatelka, influencerka, mediální osobnost a dvojnásobná maminka. Proslavila se díky reality show Keeping Up with the Kardashians.
Je zakladatelkou značky Kylie Cosmetics, kterou vybudovala kolem sad kosmetiky na rty (takzvaných lip kitů obsahujících většinou konturovací tužku na rty, rtěnku nebo tekutou rtěnku a někdy také lesk na rty) a která z ní udělala jednu z nejvlivnějších postav v současném beauty průmyslu. Na sociálních sítích sledují podnikatelku stovky milionů lidí a patří mezi nejlépe placené influencerky světa.
Už třetím rokem (od jara 2023) chodí s hercem Timothéem Chalametem. Dvojice si soukromí pečlivě chrání, i přesto se objevili společně na několika veřejných akcích, například na významných galavečerech nebo velkých sportovních zápasech.
Média jejich vztah popisují jako nenápadný, ale stabilní, bez velkého předvádění se na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že Chalamet je v soukromí občas vídán ve společnosti jiných žen, mnozí fanoušci spekulují o tom, že jeho láska s Kylie je ve skutečnosti jen velmi dobře promyšleným marketingovým tahem.