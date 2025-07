Kyle MacLachlan prozradil, proč se neobjeví v pokračování Sexu ve městě

Herec nominovaný na Emmy prozradil magazínu Us Weekly, proč si zatím nezopakoval roli v pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál. Kyle MacLachlan uvedl, že to je převážně kvůli neshodám s producenty.

Kyle MacLachlan v seriálu Městečko Twin Peaks

„Poslyšte, pravda je taková, že bych se moc rád vrátil a trochu se na natáčení také pobavil,“ řekl MacLachlan, známý také ze seriálu Městečko Twin Peaks.

„Na to, co mi však nabídli, jsem reagoval slovy: Myslím, že by toho mělo být víc. Řekl jsem jim: Přemýšlím, jestli si vztah Charlotte a Treye nezaslouží trochu víc, než byl jejich původní nápad,“ pokračoval herec a rozpovídal se o kreativních neshodách s tvůrci seriálu i o vzájemném napětí mezi některými herečkami.

„Kim Cattrallová, která v seriálu ztvárnila Samanthu Jonesovou, se v novém pokračování neobjevuje. Je to kvůli napětí mezi ní a Sarah Jessicou Parkerovou. Všichni ze Sexu ve městě jsou ale skvělí lidé. A já je moc zbožňuji,“ pochválil své bývalé herecké kolegy a kolegyně.

Popsal také, co konkrétně by si pro svou postavu Treye MacDougala v seriálu představoval. „Navrhl jsem, že by se Trey mohl třeba přestěhovat do Napa Valley a mít tam úspěšné vinařství a vlastní značku,“ řekl rodák z Washingtonu a dodal, že bez ohledu na to, jestli se do seriálu vrátí, nebo ne, se mu daří a v životě si vede skvěle.

Hrdinky seriálu A jak to bylo dál...

Catrallová před lety naznačila, že se jí vůbec nelíbí, že její kolegyně Parkerová dostává za natáčení mnohem více peněz. „Po šesti letech jsem cítila, že už opravdu nastal čas, abychom z obrovských finančních zisků Sexu ve městě měli něco my všichni. Když se ale zdálo, že se jim do toho nechce, řekla jsem si, že je čas odejít,“ řekla herečka v rozhovoru v roce 2004.

Před dvěma lety se v novém pokračování seriálu krátce objevila, ikonickou postavu Samanthy mohli diváci vidět v jedenácté epizodě druhé série, která se odvysílala 24. srpna 2023.

Za jeden den práce na epizodě si údajně Cattrallová vydělala 1 milion dolarů. Během natáčení přitom ani jednou nemluvila s kolegyněmi Parkerovou, Nixonovou ani Davisovou, uvedl magazín Variety.

První díl Sexu ve městě byl odvysílán 6. června 1998. HBO seriál měl celkem 94 epizod a posbíral desítky nejrůznějších ocenění, mezi nimi i sedm cen Emmy a osm Zlatých glóbů.