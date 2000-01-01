náhledy
Herec Jiří Macháček (60) patří ke stálicím karlovarského festivalu a protože má během něj narozeniny, jsou všichni připraveni na bujaré oslavy. Dodnes kolují legendy o oslavě z roku 2010, během níž skončil Macháček s Aňou Geislerovou, Táňou Vilhelmovou a dalšími přáteli ve fontáně i v řece Teplá. Letos slavil herec kulatiny a opět to bylo nezapomenutelné.
Autor: Profimedia.cz
Jiří Macháček je stejně starý jako sám festival. Oslava to byla tudíž dvojnásobná. Začala v Zámeckých lázních před novým festivalovým klubem BADEN se sokolovskou pochodovou kapelou Bohemian Marching Band.
Autor: Expres.cz
Macháček přišel se svou manželkou režisérkou Kristinou Dufkovou, ale pak ulice patřila už jen jemu.
Autor: Expres.cz
Party se pořádně rozjela. Jiří Macháček tančil na ulici a následně i na zábradlí a jeho slavní kamarádi ho povzbuzovali.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci filmových Varů se tak stali nečekanými hosty VIP oslavy, která zachvátila karlovarskou kolonádu.
Autor: Expres.cz
Přišla i druhá ‚spolupachatelka’ fontánového skandálu z roku 2010 Táňa Vilhelmová s manželem Vojtou Dykem.
Autor: Expres.cz
Oslava připomínala pouliční karneval, jehož hlavní hvězdou byl pochopitelně Jiří Macháček.
Autor: Expres.cz
Přišla také bývalá první dáma festivalu, vdova po prezidentovi festivalu Jiřím Bartoškovi, který byl blízkým přítelem Jiřího Macháčka.
Autor: Expres.cz