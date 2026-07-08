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Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle
Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...
Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia
Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...
Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty
Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...
Nedopalky i ovulační test. Fanoušci kupovali odpadky po svatbě Taylor Swiftové
Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové si za 25 dolarů (530 korun) kupovali odpadky posbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče...
Ana de Armasová ukázala vypracovanou postavu. Prozradila, jak si udržuje formu
Kubánsko-španělská herečka Ana de Armasová (38), známá z filmů Blade Runner 2049, Blondýnka, nebo z bondovky Není čas zemřít, se na sociálních sítích podělila o fotografie z dovolené. Čas tráví s...
Stárnout budete s botoxem i bez něj, říká láska Harryho Stylese Zoe Kravitzová
Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze...
Sbírá psací stroje a je v knize rekordů. Pohublý Tom Hanks slaví sedmdesátiny
Má dva Oscary, čtyři děti, stovky milionů dolarů, a je po něm pojmenován asteroid. Tom Hanks, jeden z nejlepších herců světa, ve čtvrtek 9. července sedmdesátiletý, v sobě spojuje charismatické...
Belohorcová o nevěře exmanžela: Využil mě. Za Peříčko jsem měla milion měsíčně
Zuzana Belohorcová (50) po rozvodu poprvé otevřeně promluvila o tom, co se dělo v jejím manželství. V nové reality show přiznává, že ji bývalý partner zklamal nevěrou. A vrací se také k období...
Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká
Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se opět vdala. V Itálii si vzala amerického producenta Jeffa Greensteina, se kterým se zasnoubila loni v Karlových Varech. Na filmový festival letos přijela...
Nedržím pozici dítěte. Rodiče mě poslouchají, směje se Tereza Kostková
Herečka a moderátorka Tereza Kostková si na filmovém festivalu v Karlových Varech vyzkoušela roli modelky. Předváděla na přehlídce módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Nejen o tom promluvila v...
Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Láska? To je porozumění a respekt k druhým i k sobě, říká Yvetta Blanarovičová
Herečka, zpěvačka a neřízená střela s italským temperamentem, která snad vůbec nestárne. Momentálně Yvetta Blanarovičová září v nových projektech a stále naplno vede svou nadaci La Sophia.
Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
OBRAZEM: Macháček slavil 60 na kolonádě ve Varech. Přišly i parťačky z fontány
Herec Jiří Macháček (60) patří ke stálicím karlovarského festivalu a protože má během něj narozeniny, jsou všichni připraveni na bujaré oslavy. Dodnes kolují legendy o oslavě z roku 2010, během níž...
Po smrti manžela poprvé s novou láskou. Petra Svoboda ukázala ve Varech partnera
Moderátorka televize Nova Petra Svoboda (43) prožívá po jednom z nejtěžších období svého života znovu šťastné chvíle. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se poprvé objevila ve...