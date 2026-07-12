Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Vy jste se společností Cinecitta přivezla na karlovarský festival film…
Domani interrogo, v angličtině se to jmenuje Classmates. (Spolužáci – pozn.aut.)
Byla práce na tomhle filmu potěšením?
Byla to skvělá filmová práce. Je to o skutečném příběhu učitelky, kterou ve filmu hraji, co zažije dobrodružství, potká mladou partu. Byla to mladá parta lidí, jejichž to bylo první hraní a stalo se něco kouzelného, nevím, co přesně, ale bylo to s nimi jako kouzlo.
Jsou pro vás kouzelné i Karlovy Vary?
Jsem tady poprvé a popravdě nemám tolik času na průzkum. Má to tu kouzlo, jsem fakt ráda, že jsem tady. Pro nás jako italský film je důležité, že zde promítáme. Je skvělé přivézt něco z jiných zemí v jiných jazycích.
Jaké jsou vaše guilty pleasure z italské popkultury? Osmdesátky?
Jednoznačně. Já jsem žena osmdesátých let. Však vidíte, jak jsem se oblékla. Chybí mi trocha ramenních vycpávek, ale mám hvězdy, takže jsem opravdu milovnicí těchto let. Oblékám se do osmdesátek, poslouchám muziku osmdesátek, jsem hodně melancholická, někdy žiju ve své minulosti. Koukám se do budoucnosti, ale lituji věcí z minulosti.
V současnosti je v Itálii hodně diskutovaná věc: Posedlost mládím.
Ale nejen v Itálii. Všude.
Co si o tom myslíte? Nedémonizujme estetickou chirurgii, ale myslíte si, že je na ženu vyvíjeno příliš tlaku, aby zůstala mladá?
Vždy je na ženu vyvíjen tlak, ve všem, nejen kvůli tomu, jak vypadáte. Nejsem proti tomu (estetické chirurgii), myslím, že by se to mělo hlídat od určitého věku. Nicméně je tu spousta mladých lidí, mladých dívek, co se nechávají měnit.
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Předělávají se příliš.
Je z nich potom ta stejná věc. Já mám dvě dcery, jedné je dvacet, druhé čtrnáct. A doufám v jejich sebelásku. Nesoudím lidi, co to dělají, proč ne, ale měli by se pokusit mít se více rádi a ne, aby byli díky zákrokům všichni stejní.
Chcete být příkladem svým dcerám, protože jste nádherná žena, že jim zkrátka ukážete: „Podívejte, jsem přirozeně krásná, vy také, tak se nedávejte změnit“?
Vždycky jim říkám, aby se nedávaly předělat. Já jsem herečka, já se nemohu dát předělat, vyjadřuji se svou tváří, tak proč bych si předělávala obličej?
Je to tenký led, je to nebezpečné, ta hranice je někdy opravdu tenká.
Je to velmi nebezpečné. Naše společnost po nás vyžaduje, abychom byli vždy dokonalí, ale sláva nedokonalosti! Nějak ta společnost vyžaduje, abychom byli všichni stejní, nebo abychom všichni podávali výkony. To není možné, věci se musí změnit a možná se musíme ozvat. Alespoň jako herečka bych se ráda ozvala.
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Federico Fellini, nebo Lamberto Bava? Koho jste fanynkou?
To je ale otázka, jistěže Fellini. Dávám přednost Fellinimu, jsem jeho velký fanoušek, 8 a půl, to není třeba vysvětlovat.
Má krásná žena jako vy své ikony?
Mám plno italských ikon, jako je Monica Vitti, Anna Magnani, ale mám i mezinárodní ikony, které jsou vám blíže. Jsem velkou fanynkou Kate Winslet, Cate Blanchett, naší předsedkyně poroty Maggie Gyllenhaal, které si velmi vážím jako herečky i jako režisérky. Opravdu vzhlížím ke svým kolegyním. Jsem velmi hrdá, když vidím dobře odvedenou práci.
Anno, co byste chtěla vzkázat fanouškům v České republice?
Vzkaz pro fanoušky? Doufám, že se brzy vrátím, třeba natočím skvělý film v Praze nebo Karlových Varech. Proč ne? Takže: „Brzy se shledáme! To je výhrůžka.“ (smích)