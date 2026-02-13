Smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda, ale vražda, tvrdí nově forenzní specialisté

  8:19
Smrt Kurta Cobaina, který zemřel 5. dubna 1994, je znovu pod drobnohledem. Tehdy sedmadvacetiletý frontman kapely Nirvana zemřel ve svém domě v Seattlu. Úřad koronera okresu King tehdy rozhodl, že šlo o sebevraždu a smrt nastala po střelném poranění brokovnicí Remington Model 11 ráže 20. Tým forenzních odborníků z privátní sféry nyní přezkoumal pitevní a spisový materiál a došli k jinému závěru.
Courtney Love, Kurt Cobain a jejich dcera Frances na MTV Awards 1993

Courtney Love, Kurt Cobain a jejich dcera Frances na MTV Awards 1993 | foto: Profimedia.cz

„Tohle je vražda. Musíme s tím něco udělat,“ prohlásil forenzní specialista Brian Burnett, který se svým týmem přezkoumal důkazní materiál.

Tým uvádí deset bodů, které podle nich naznačují, že Kurt Cobain mohl být konfrontován jedním či více útočníky, byl nuceně předávkován heroinem a poté byl zastřelen.

Kurt Cobain by byl dědečkem. Jeho dcera Frances porodila syna Ronina

„V pitevní zprávě jsou věci, u nichž si řeknete: počkat, tenhle člověk nezemřel velmi rychle na výstřel z brokovnice. Nekróza mozku a jater nastává při předávkování. Nenastává při smrti brokovnicí,“ uvedla další z týmu specialistů Michelle Wilkinsová.

Patolog v pitevní zprávě popsal tekutinu v plicích, krvácení do očí a poškození mozku a jater. Podle nové zprávy jsou tyto nálezy běžné u předávkování heroinem, nikoli u rychlé smrti střelou do hlavy. Tým také zpochybnil polohu rukou, čistotu levé ruky a umístění vystřelené nábojnice.

Mluvčí koronera uvedl: „Úřad koronera spolupracoval s místní policií, provedl úplnou pitvu a dodržel všechny postupy při určení způsobu smrti jako sebevraždy.“ Dodal, že úřad je otevřen přehodnocení, pokud se objeví nové důkazy. Policie v Seattlu případ znovu otevírat nehodlá: „Náš detektiv uzavřel, že zemřel sebevraždou, a to je i nadále závěr tohoto oddělení.“

Forenzní specialisté přesto tvrdí, že „něco není v pořádku“ a bylo by třeba se na vše ještě jednou důkladně podívat. „Neříkáme, aby byl zítra někdo zatčen a obviněn. Jen jsme upozornili na to, že jsou tu další důkazy. Jestli se mýlíme, ať nám to dokážou. To jediné jsme po nich chtěli,“ dodala Wilkinsová.

Kurt Cobain (1967–1994) byl americký zpěvák, kytarista a hlavní autor písní skupiny Nirvana, která se stala jednou z nejvýznamnějších kapel začátku 90. let. Patřil k hlavním představitelům hudebního stylu grunge, jenž vznikl v Seattlu a kombinoval prvky punku a rocku.

Celosvětový úspěch přineslo Nirvaně album Nevermind z roku 1991 s hitem Smells Like Teen Spirit. Cobain byl známý svým syrovým hlasem, silnými emocemi a texty, které často vyjadřovaly pocity odcizení a vnitřního napětí. V roce 1994 zemřel ve věku 27 let, dodnes je považován za jednu z nejvýraznějších osobností moderní rockové hudby.

