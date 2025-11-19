Partner Kristiny Kloubkové vyhledal terapeuta. Řeknu mu toho hodně, tvrdí Kuneš

„Celý život se věnuji tělu, když mě něco bolí, nechám si to „opravit“. Ale o hlavu jsem léta vůbec nestaral. Až najednou mě to začalo zajímat. Chtěl jsem se o sobě něco dozvědět. Zároveň jsem si uvědomoval, že se periodicky dostávám do stejných problémů, šlo o vztahové záležitosti. Tak jsem si řekl, že než abych to sváděl na všechny okolo, radši udělám něco se sebou,“ popisuje Václav Kuneš, co ho přivedlo k terapiím.
Začal s nimi až po čtyřicítce. V té době už žil v Česku, přičemž v Nizozemsku, kde profesně působil šestnáct let, zanechal všechny svoje dosavadní kamarády. „Bylo mi osmnáct, když jsem se tam přestěhoval. Všechno pro mě bylo nové, vybudoval jsem si tam nová přátelství, utužoval vztahy, i moje dcera se narodila tam v té holandské bublině,“ vzpomíná. „S věkem a přesunem do Prahy už jsem si s nikým tak těsné vazby nevybudoval,“ vypráví.
Nahradil mu je terapeut. Měl štěstí, protože mu sedl hned od začátku. „Je to člověk, kterému řeknu hodně, naše komunikace mi vyhovuje. Trvalo mi ale tři roky, než jsem si uvědomil, že čas, který s ním trávím, musím využít ku svému prospěchu. Že když budu plácat blbosti, tak bude reagovat na blbosti a nic z toho nebudu mít. Tak jsem se naučil mluvit o věcech, které jsou pro mě důležité, aby jeho reakce pro mě měly smysl, i když nikdy nešlo o žádné rady,“ popisuje jejich schůzky.
V jednu chvíli byli dokonce s partnerkou Kristinou v pokušení najít si párového terapeuta. Vedla je k tomu snaha sjednotit výchovu její dcery. „Potřebovali jsme návod, abychom byli my i Jasmínka v pohodě,“ vypráví moderátorka Televizních novin na Nově. „Jasmínka s Václavem mají krásný vztah a já jsem za to vděčná, i když občas nastávají třecí plochy. Ale zvládáme je čím dál tím líp a bez odborné pomoci. Vašek měl svého terapeuta, já taky svého, tak jsme si říkali, že přece nebudeme chodit ještě někam společně,“ vysvětluje.
V čem byl problém? On něco povolil, ona zakázala a naopak. „Já si myslím, že je to dáno tím, že jsme každý jinak nastavený a k tomu si kompenzujeme nějaké věci z dětství. Já jsem třeba nikdy nechtěla dopustit, aby moje dcera byla po večerech doma sama. A nakonec mě práce taky odvádí pryč, jako kdysi moje rodiče (byli tanečníci, pozn. red.). Ale je pravda, že se vracím ve chvíli, kdy Jasmína ještě nespí. Jenom teď už je ve věku, kdy moc nestojí o to, trávit večery společně,“ usmívá se.
„Předtím jsme s Jasmínkou žily tři roky samy a to pak máma – já – ve spoustě věcech povolí. Jsem ráda, že teď máme doma mužskou energii. Někdy jsem tak unavená, že hranice, které jsem nastavila, neudržím, protože nechci nic řešit. A Vašek je síla, která funguje. Jasmínka má z něj respekt, přitom to neznamená, že se ho bojí. Pro dítě je důležité, aby v domácnosti byla jak ženská, tak mužská energie. Jasmína tak vidí, jak spolu můžou partneři fungovat,“ vypráví.
Výpovědí o svém duševním zdraví, o osmiměsíčním volnu, které si naordinoval v Nizozemsku, když byl na pokraji vyhoření, obohatil Václav Kuneš knihu Kateřiny Kubalové s názvem Terapie není slabost.
Teď se chce šéf tanečního souboru 420 People posunout dál a soustředit na jiné věci. „Zajímá mě opět fyzično, akupunktura, začal jsem chodit na tai-či. Chci se o tělo starat zase z jiného úhlu. A za pár let to třeba otočím a budu si opět s někým pravidelně povídat,“ svěřil se.
Letos se objevil i v porotě StarDance, za což ovšem slízl i pořádnou kritiku. „Někteří lidé mi psali, že tomu vůbec nerozumím… Ale já tam byl právě kvůli tomu jinému pohledu. Ve chvíli, kdy by tam seděli čtyři odborníci na společenský tanec, tak by ty soudy byly jednostranné, ne tak pestré,“ obhajuje se.
I tak na StarDance nedá dopustit. „Mně se to strašně líbilo. Možná bych se neměl tlačit do toho mluvení v porotě, protože tam musí být člověk vtipný a pohotový, což se mi ne vždy daří. Ale tvořit s tanečníky, se soutěžícími, být do toho zapojený jako choreograf by mě moc bavilo,“ říká.
„Mně se zase líbí, že jsme doma celou tu dobu řešili tanec. To máme my, tanečníci, rádi,“ říká Kristina. „I když tohle bylo trochu něco jiného, než čím se normálně živím, a to mi lidé z té mojí bubliny taky vyčítají. Že prý jsem se zaprodal, protože dělám komerci,“ povzdechl si Kuneš. „Když se to takhle sejde ze všech stran, není to jednoduché,“ uzavírá.