„Bolí mě srdce, když píšu tyhle řádky. Chtěla jsem to trochu nechat uležet a zahojit, ale už je to tak dlouho, co jsem na milion kusů, že jednoduše dál nemůžu,“ začala Kundosaki svůj příspěvek na sociální síti s tím, že už se nemůže dál přetvařovat a dělat, že je vše v pořádku, když ve skutečnosti trpí.
„Odmítání kamarádů, akcí, nechuť k jídlu, k práci, k žití, celkového vyčerpání, musí to ze mě ven,“ vysvětlila.
„S Tomášem tedy již netvoříme pár, ale tím nejlepším tatínkem stále zůstává a to je nejdůležitější,“ oznámila.
Důvod rozchodu si chce nechat pro sebe, i když je jí jasné, že tím zavdá příčinu lavině spekulací. „Chci být co nejdřív v pořádku, hlavně kvůli malé. To je teď pro mě priorita,“ dodala.
Dceru Ditu Richie porodila Kundosaki v dubnu. Jméno Dita dostala po babičce, která se jejího narození nedočkala. Matka Klinderové zemřela ve věku 33 let. Druhé jméno Richie dostala holčička po otci Tomáše Weise Richardovi, který se jejího narození také nedočkal.