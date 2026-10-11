Adam ze Zrádců 3 školil FBI. Největší stres přesto zažíval doma u telefonu

Adam Dolník je vyjednavač se zkušenostmi z řešení zahraničních únosů a pomoci rodinám rukojmích. O tom, jak hledá cestu k bezpečnému propuštění unesených, vyprávěl v mnoha rozhovorech pro iDNES.cz.
Práce při zahraničních únosech vyžaduje připravenost okamžitě vyrazit. Dolník má proto stále připravený kufr s oblečením na tři týdny. A cestuje jen s příručními zavazadly, aby ho nezdržovalo čekání na odbavené věci.
Za největší stres označil čekání doma na telefonát. Nevěděl, zda odletí za několik hodin, nebo až za týdny, ani kam ho další případ zavede. „V osobním životě kvůli tomu nejsem schopen nic plánovat. Jakmile už telefonát přijde a dokážu si představit, co bude další hodiny a dny následovat, uleví se mi,“ vysvětlil.
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Nejtěžší je získat důvěru rodiny
Adam Dolník (48 let)
Dolník vyjednával o propuštění lidí držených kriminálními gangy, somálskými piráty i Islámským státem. Teroristické únosy však podle něj tvořily méně než jedno procento případů, které řešili. Většinou šlo o zločince usilující o výkupné.
S únosci při popsaném postupu sám do telefonu nemluví. Přítomnost zahraničního odborníka by totiž mohla vzbudit dojem, že rodina má peníze, a zvýšit jejich požadavky. „Při telefonátech s únosci sedím vedle komunikátora, kterého předem připravím, co bude říkat, a pak mu naznačuju, jak má reagovat,“ vysvětlil.
Za nejtěžší označuje komunikaci s rodinou uneseného, která případ silně emocionálně prožívá. Blízcí mu totiž svěřují život milovaného člověka a musí přijmout i rady, které se mohou zdát nelogické.
Umění naslouchat prý doma nefunguje
Dolník působí také jako lektor komunikace. Účastníky učí podle svých slov naslouchat na opravdu elitní úrovni. „Čili nejen slyšet, co člověk říká, ale taky jak to říká, co naopak neříká a co u toho cítí. Dál učíme, jak odolávat nátlaku, manipulaci, jak být asertivní a stanovovat hranice tak, abychom zároveň neničili vztah,“ popsal.
Třídenních kurzů se podle něj nejčastěji účastní lidé z byznysu. Ze zpětné vazby účastníků vyplývá, že získané dovednosti využívají v pracovním i osobním životě.
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Klíčem je zjistit, jaká je vnitřní motivace daného člověka, říká vyjednavač
Právě umění naslouchat Dolník považuje za zásadní schopnost vyjednavače. Ten má podle něj mluvit méně než druhá strana: jeho podíl na hovoru by měl být maximálně dvacet procent. „Jestliže chci někoho ovlivnit, což je podstata vyjednávání, musím poznat, co je pro můj protějšek důležité. Zjistím to právě tak, že mu budu umět správně naslouchat, což vyžaduje trénink,“ vysvětlil.
Doma ovšem ani tyto dovednosti nefungují automaticky. „Každý vyjednavač vám řekne, že mu to funguje všude, jenom ne doma,“ poznamenal se smíchem.
Ovšem ve Zrádcích by to fungovat mohlo. Otázkou je, jestli tohle všechno o Adamovi vědí i spoluhráči a nebudou ho kvůli tomu považovat za velkou hrozbu. Zrádcem zvolen nebyl, ale v průběhu hry může za určitých podmínek dostat nabídku stát se jím.
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Jedna drobnost se později ukázala jako důležitá, naznačila Dáša ze Zrádců
Při setkání s přítelem bin Ládina netušil, že mu hrozí únos
Při setkání v Pákistánu se mohl podle svého vyprávění sám stát rukojmím. „V mešitě v pákistánském Karáčí jsem po ranních modlitbách seděl s blízkým přítelem Usámy bin Ládina,“ popsal.
Když překladatel poodešel vyřídit telefonát, Dolník zůstal proti skupině lidí, kteří mezi sebou hovořili. Teprve přibližně o rok později zjistil, o čem byla řeč.
„Tenkrát v Karáčí mluvili o tom, jestli si tě nemají nechat,“ citoval překladatele. Na otázku, proč mu to neřekl dřív, dostal odpověď: „Nechtěl jsem tě strašit.“