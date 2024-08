Žárlil jsem na Perryho, byla z něj hotová, prozradil expartner Lisy Kudrowové

Conan O’Brien a Lisa Kudrowová spolu chodili v letech 1988 až 1993. Bylo to v době, kdy herečka natáčela první sérii seriálu Přátelé společně s Matthewem Perrym, Jennifer Anistonovou, Courteney Coxovou, Davidem Schwimmerem a Mattem LeBlancem.

Na začátky natáčení slavného seriálu zavzpomínal herec ve svém podcastu Conan O’Brien Needs A Friend. „Začala jsi natáčet, zavolala jsi mi a hned jsi básnila o... „Matthewovi,“ dokončila za něj Kudrowová větu.

„Říkala jsi, jak moc je vtipný a skvělý. Popravdě? Opravdu jsem tehdy dost žárlil, byla jsi z něj úplně hotová. Řekl jsem ti, že já tě přece také umím vždycky rozesmát. A ty na to hned „ne, ty to nechápeš, ten chlap je fakt vtipnej,“ vzpomíná O’Brien.

Matthew Perry a Lisa Kudrowová v seriálu Přátelé (2004)

Kudrowová pak svého bývalého přítele během podcastu opakovaně ujišťovala, že je také velmi vtipný. „Jsi jeden z nejvtipnějších lidí, které znám! Teď se ti to možná špatně poslouchá, vidíš. Ale je to pravda, je to prostě fakt,“ řekla.

Prozradila také, že od smrti Matthewa Perryho začala sledovat celý seriál Přátelé. Podle jejích slov byl Perry „obrovský talent“ a jeho herecké výkony popsala jako „fenomenálně vtipné“.

Herečka, která ztvárnila v Přátelích Phoebe Buffayovou prozradila, že se dříve na svůj seriál nemohla dívat. „Viděla jsem občas, že to běží v televizi a mírně mě to zaujalo, ale pak jsem se viděla a řekla jsem si a dost, už to nevydržím. Po Matthewově smrti jsem se kvůli němu na celý seriál začala dívat a to úplně od začátku,“ vysvětlila.

Matthew Perry bojoval desítky let se závislostí na návykových látkách. Herec zemřel loni v říjnu ve věku 54 let poté, co se po smrtící dávce ketaminu nešťastnou náhodou utopil ve své vířivce v domě v Los Angeles.

Perry žil od svých šestadvaceti let střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně. Čtrnáctkrát byl na odvykačce. Pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program – poprvé ve svých šestadvaceti letech, dva roky poté, co naskočil do deset let natáčeného seriálu Přátelé.

Lisa Kudrowová má s bývalým přítelem Conanem O'Brienem krásný kamarádský vztah. (4. března 2019)

Podstoupil také více než šest tisíc sezení Anonymních alkoholiků, i když v jeho případě anonymita nepřipadala v úvahu, napsal po úmrtí herce list The Washington Post.

Ve svých memoárech Perry přiznal, že utratil více než sedm milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 168,5 milionu korun, za odvykací léčby v mnoha světových pětihvězdičkových střediscích.