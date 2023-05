Podle právníka musel Ondřej s článkem v bulváru souhlasit, říká Kuchařová

„Zveřejnění a medializace části obsahu církevní žaloby na anulaci manželství paní Taťány Kuchařové a pana Ondřeje Brzobohatého, která obsahuje řadu detailů týkajících se jejich soukromí, intimního života, zdravotních záležitostí a podobně, dle našeho názoru představuje protiprávní zásah do osobnostních práv obou aktérů,“ píše ve svém stanovisku k právě probíhající kauze právnička Eva Ondřejová.

Pokračuje tím, že kánonické řízení je na rozdíl od standardního řízení před soudy neveřejné a ovládáno zásadou striktní mlčenlivosti, což znamená, že novináři ani širší veřejnost nemohou mít informace o obsahu spisu a průběhu řízení.

„Navíc v této věci není dán žádný veřejný zájem na informování veřejnosti o průběhu kánonického řízení. Pokud jeden z exmanželů měl informaci, že se bulvár chystá zveřejnit detaily z neveřejného řízení, mohl podat návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud zakázal zveřejňovat soukromé informace,“ píše.

„Potvrzení, šíření a související rozhovory či komentáře v médiích je možné objektivně považovat za citelný zásah především do osobnostních práv paní Taťány Kuchařové, přičemž další medializací a eskalací celé záležitosti se tento již intenzivní zásah dále prohlubuje jak ze strany médií, tak třetích osob,“ dodává právnička.

Vyjádřila se i Taťána Kuchařová. „Na základě tohoto stanoviska nezávislého právníka Ondřej musel dát souhlas, aby Blesk z církevní žaloby mohl citovat. Jinak by Blesk informace vydat nesměl. Já jsem k tomu souhlas nikdy nedala, nikdo mě nekontaktoval,“ napsala.

Ondřeje Gregora Brzobohatého redakce iDNES.cz ve čtvrtek v podvečer kontaktovala s žádostí o vyjádření, zatím bez odpovědi.

V rozhovoru pro Blesk uvedl: „Nejdřív jsem obdržel církevní žalobu plnou lží – plesk, první facka! A teď se dozvím, že dalším adresátem je vaše redakce. Direkt rovnou na bradu.“ Dodal, že vzhledem k dehonestujícímu obsahu žaloby by byl úplný blázen, kdyby obsah dokumentů do redakce bulváru poslal on sám.

„Pokud by to byl jeden z našich právníků, tak můžou rovnou oba vrátit diplom. Zbývá tedy už jen jediný člověk – Taťána. Upřímně, tohle zjištění mi přijde nejděsivější na tom všem,“ řekl počátkem týdne muzikant s tím, že vše je pomstou exmanželky za to, že si od ní dovolil odejít.

V jednom z bodů církevní žaloby se píše, že Brzobohatý není sexuálně vyhraněn a rád se převléká za ženu, což připustil.

„Nechávám si říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Richbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka,“ vysvětlil.