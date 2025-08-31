Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

Autor:
  17:49
Britský kuchař Gordon Ramsay (58) se fanouškům svěřil, že podstoupil operaci kvůli rakovině kůže. Na sociálních sítích ukázal fotku s jizvou po zákroku. Odstranili mu bazocelulární karcinom.
Gordon Ramsay, cholerický šéfkuchař

Gordon Ramsay, cholerický šéfkuchař | foto: Profimedia.cz

Gordon Ramsay a jeho manželka Tana v Londýně (30. ledna 2025)
Gordon Ramsay ukázal pohmožděniny po nehodě na kole.
Gordon Ramsay předvedl své pohmožděniny po nehodě na kole.
Gordon Ramsay a jeho syn Jack (Vlevo)
16 fotografií

„Jsem vděčný a velmi si vážím neuvěřitelného týmu The Skin Associates a jejich rychlé reakce na odstranění tohoto bazocelulárního karcinomu, děkuji! Prosím, nezapomeňte si tento víkend vzít opalovací krém. Přísahám, že to není lifting obličeje! Budu potřebovat vrátit peníze...,“ napsal na Instagramu.

Bazaliom (též basaliom či bazocelulární karcinom) je nejčastějším typem rakoviny kůže. Jen zřídka metastazuje nebo usmrcuje, je však přesto považován za zhoubný, protože může způsobit významné destrukce a znetvoření infiltrací do okolních tkání. V 80 procentech případů se bazaliom vyskytuje na hlavě a krku.

Většina bazocelulárních karcinomů se odstraňuje chirurgicky a léze se odesílá do laboratoře k vyšetření pod mikroskopem. Zaslání výsledků biopsie zpět konzultantovi může trvat dva až tři týdny.

Pokud byla veškerá rakovina kompletně odstraněna nebo ošetřena, měl by se pacient považovat za „vyléčeného“.

S bazaliomem v minulosti bojoval také australský herec Hugh Jackman. Nádor na nose mu chirurgicky odstraňovali několikrát. Poprvé mu rakovinu kůže diagnostikovali v roce 2012.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

Britský kuchař Gordon Ramsay (58) se fanouškům svěřil, že podstoupil operaci kvůli rakovině kůže. Na sociálních sítích ukázal fotku s jizvou po zákroku. Odstranili mu bazocelulární karcinom.

31. srpna 2025  17:49

Nemohla jsem dál. Mojí cestou ke štěstí bylo onemocnění, říká Helena Dvořáková

Premium

Televizní diváci ji znají především jako vyšetřovatelku Janu Chládkovou z populárního seriálu Kriminálka Anděl. S herečkou Helenou Dvořákovou jsme však v rozhovoru pro Týdeník Televize mluvili nejen...

31. srpna 2025

David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

David Suchet (79) je po celém světě známý především jako geniální detektiv Hercule Poirot. Rodák z Londýna teď promluvil o rodinné tragédii. Jeho nejstarší vnuk se narodil s nevyléčitelným a...

31. srpna 2025  11:17

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou, Meghan. Manželka prince Harryho mimo jiné prozradila, že nerada peče, miluje McDonald’s a promluvila o...

30. srpna 2025  14:44

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Herečka Jennifer Anistonová prozradila, že její truchlení po hereckém kolegovi z Přátel Matthew Perrym začalo roky předtím, než v roce 2023 skutečně zemřel. „Dělali jsme pro něj všechno, co šlo, když...

30. srpna 2025  10:15

Naše první rande jsme měli ve třech a bylo to super, smějí se Tran a Kočičková

Kořeny Lukáše Duy Anh Trana sahají do Vietnamu, jeho přítelkyně Barbora Kočičková je ryzí Češka. I když na první pohled mohou působit nesourodě, doma jim to klape. Nejen o partnerství a spolupráci na...

30. srpna 2025

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

30. srpna 2025

Děti v dokumentu Jarek Nohavica neukázal. Bylo to jeho jediné přání

Když mu bylo čtyřicet, děti mu řekly, že je jim líp, když doma není. To byl stěžejní moment, který ho přiměl k léčbě závislosti na alkoholu. V dokumentárním filmu Jarek se písničkář Jaromír Nohavica...

29. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan se připojil k Helen Mirrenové ve veřejné výzvě, že James Bond by měl i nadále zůstat mužem. Jejich vyjádření přichází po obavách fanoušků, že po převzetí...

29. srpna 2025  13:32

Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě...

29. srpna 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.