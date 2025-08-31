Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

„Jsem vděčný a velmi si vážím neuvěřitelného týmu The Skin Associates a jejich rychlé reakce na odstranění tohoto bazocelulárního karcinomu, děkuji! Prosím, nezapomeňte si tento víkend vzít opalovací krém. Přísahám, že to není lifting obličeje! Budu potřebovat vrátit peníze...,“ napsal na Instagramu.
Bazaliom (též basaliom či bazocelulární karcinom) je nejčastějším typem rakoviny kůže. Jen zřídka metastazuje nebo usmrcuje, je však přesto považován za zhoubný, protože může způsobit významné destrukce a znetvoření infiltrací do okolních tkání. V 80 procentech případů se bazaliom vyskytuje na hlavě a krku.
Většina bazocelulárních karcinomů se odstraňuje chirurgicky a léze se odesílá do laboratoře k vyšetření pod mikroskopem. Zaslání výsledků biopsie zpět konzultantovi může trvat dva až tři týdny.
Pokud byla veškerá rakovina kompletně odstraněna nebo ošetřena, měl by se pacient považovat za „vyléčeného“.
S bazaliomem v minulosti bojoval také australský herec Hugh Jackman. Nádor na nose mu chirurgicky odstraňovali několikrát. Poprvé mu rakovinu kůže diagnostikovali v roce 2012.