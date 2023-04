Syn měl být Zeus Ryba, měl jsem zhulené spermie, říká frontman Rybiček 48

„S manželkou jsem začal chodit, když jí bylo šestnáct. Byla to nejlepší kamarádka mojí o deset let mladší sestry,“ prozradil Kuba Ryba v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Po pár letech si chtěl svoji přítelkyni vzít, ale nejprve to chtěl probrat s člověkem, který mu už v životě mnohokrát dobře radil. „Jeli jsme na Bali k šamanovi. Přijeli jsme tam a říkali, že se budeme asi brát, a on mi řekl, že ještě ne. Že až za rok. Několikrát mi dobře poradil, tak jsme mu dali za pravdu. Nevím, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Nevím, co by se stalo, kdyby to bylo o rok dřív,“ směje se muzikant.

„Ten šaman je šílenej, dělá tam lektvary. Je hustej. Mluví v různých řečech a má tam pověšených asi patnáct holí a těmi holemi vyhání duchy. Z těla. Ten mi dal. Tou největší holí jsem dostal přes záda. Ale něco ze mě vytřískal, začalo se mi pak dařit. To bylo ezo sado maso. Dostal jsem strašnej čoud,“ vzpomíná Ryba na to, jak z něj šaman málem vymlátil duši.

Rybičky 48 ve Spojených státech

S manželkou si přáli miminko, to se stále nedařilo. „Dlouho jsme se snažili. Nedávali jsme si majzla, ale dlouho to nešlo. Přemýšlel jsem, jestli nestřílím naslepo. Pak jsem přestal na týden hulit a hned hele. Stačil tejden,“ popisuje a dodává, že s marihuanou už pak znovu nezačínal.

„Měl jsem prostě asi jenom trošku zhulený spermie. Asi jim bylo dobře, ale nikam se nehnaly,“ směje se Kuba Ryba. Povedlo se, narodil se mu syn, kterému dal opravdu netradiční jméno – Lemmy. Stejné, jaké měl zpěvák kapely Motörhead, kterému kapela Rybičky 48 v minulosti vystřihla poklonu ve videoklipu Správní chlapi.

„Dlouho jsme se s manželkou bavili o jménu. Žena chtěla holku, Andělku. Ale kluk Anděl? A tak navrhla Lenny. Ale máme tady už zpěvačku Lenny, tak to ve mně evokuje spíš holčičí jméno. Tak jsem navrhl Lemmy. Původně jsem teda chtěl Zeus Ryba. Aby mohl kluk opravovat učitelku, až mu řekne Zeusi, on ji opraví DIE!,“ vysvětlil se smíchem důvod synova netradičního jména Ryba.