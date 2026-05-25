Jsem pro povinnou vojnu pro všechny mladé chlapy, navrhuje muzikant Kuba Ryba

Autor:
  17:39
Frontman kapely Rybičky 48, Kuba Ryba (41), rozvířil debatu na sociálních sítích. Otevřeně se vyjádřil k možnosti znovuzavedení povinné vojenské služby. osobně by byl pro moderní formu vojny v podobě krátkého výcviku určeného pro všechny mladé muže.
Kuba Ryba na Facebooku (25. května 2026)

Kuba Ryba na Facebooku (25. května 2026) | foto: facebook.com/kuba.ryba.92

Rybičky 48 na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (3. září 2022)
Skupina Rybičky 48
Skupina Rybičky 48 na festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
„Tak nám zase začala debata o vojně. A už vidím, jak půlka národa panikaří, že jim někdo přijde domů zabavit Playstation, ostříhat vlasy na ježka a pošle je na dva roky loupat brambory,“ začal Kuba Ryba svůj pondělní příspěvek na Facebooku.

„Generál Řehka mluví o tom, že stát potřebuje lidi, co budou umět něco víc než jen zadat heslo k Netflixu a najít nejbližší kebab. Potřebujeme zálohy, potřebujeme lidi, co budou vědět, co dělat, když se něco pose*e.“

Ryba zdůraznil, že dnešní svět je úplně jiný než dřív. „Dneska válka nevypadá jako ve filmech pro pamětníky. Dneska lítaj drony, všechno je o technologiích a kluk, co celej život sedí u počítače, může být možná užitečnější než borec, co zvedne ledničku jednou rukou,“ píše.

Právě tato část příspěvku si získala velkou pozornost. Zpěvák totiž odmítá představu staré vojny známé z minulého režimu. „Já bych klidně byl pro povinnou vojnu pro všechny chlapy mezi dvaceti a třiceti lety. Ale ne tu starou komunistickou. Žádný ‚vojíne, natírejte kameny na bílo, protože jsou málo bílý‘,“ uvedl.

Místo toho si představuje krátký moderní výcvik zaměřený hlavně na praktické dovednosti. „Tři měsíce. Naučit se první pomoc, orientaci, krizový situace, základy obrany, fungování v týmu, disciplínu,“ vyjmenoval Ryba. Podle něj by podobná zkušenost mohla mladým lidem pomoct i v běžném životě. „Možná taky zjistit, že ponožky se samy nevyperou a máma není státní instituce,“ popisuje.

Hudebník zároveň upozornil, že podle něj nejde jen o případnou válku. „Jde o to, aby chlap uměl fungovat, když vypnou proud, spadne internet a svět najednou nebude mít návod na YouTube,“ napsal.

Největší emoce ale vyvolal závěr jeho vyjádření. „Nepřítel je danej a chce nás zničit. Zatím ‚pouze‘ hybridní válkou. Já bych byl radši součástí připravený společnosti na krizi,“ dodal.

Pod příspěvkem se okamžitě objevilo mnoho reakcí. Zatímco část lidí s Rybou souhlasí a tvrdí, že dnešní mladé generaci naprosto chybí disciplína i základní krizové dovednosti, jiní jeho návrh ostře kritizují a označují jeho slova za zbytečné strašení.

