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Kuba Ryba má druhého syna. Láska mého života si dala na čas, popsal zpěvák

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  9:00
Kuba Ryba (2022)

Kuba Ryba (2022) | foto: Profimedia.cz

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Skupina Rybičky 48
Skupina Rybičky 48 na festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
26 fotografií
Zpěvák skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba (41) je dvojnásobným otcem. Na sociální síti popsal, že jeho syn přicházel na svět dlouhých 25 hodin. Vzdal hold své ženě, jak to zvládla a popsal, v jaké společnosti by si přál, aby jeho potomci vyrůstali.

„Láska mýho života si dala na čas a rodila 25 a půl hodiny. A to, jakou sílou a noblesou tím procházela, je pro mě nekonečnou inspirací a důkazem toho, že každá žena je nekonečně silná osobnost,“ popsal Ryba s tím, že syn se narodil v sobotu.

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Skupina Rybičky 48 o víkendu měla v plánu vystoupit na festivalu Pekelný ostrov v Holýšově a koncert byl kvůli dlouhému porodu ohrožen. Nakonec ale Kuba Ryba stihl dojet z Jihlavy do Holýšova včas.

„Celou cestu jsem probrečel radostí. Nejen z toho, že máme dalšího syna. Taky kvůli tomu, že ty naše kluky můžu vychovávat ve světě svobody názorů, politiky, cestování, podnikání,“ píše zpěvák.

„Máme tu možnost vychovávat naše děti v úžasný zemi a ve skvělý době. Pojďme tuhle zemi dělat lepší, vzdělanější, jednodušší, transparentnější a čistší,“ vyzývá Kuba Ryba.

S Dominikou Hanušovou se Ryba oženil v roce 2019 a v roce 2021 se jim narodil syn, kterého rocker pojmenoval po slavném zpěvákovi skupiny Motörhead Lemmy. Jméno druhého syna zatím frontman Rybiček neprozradil.

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