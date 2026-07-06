„Láska mýho života si dala na čas a rodila 25 a půl hodiny. A to, jakou sílou a noblesou tím procházela, je pro mě nekonečnou inspirací a důkazem toho, že každá žena je nekonečně silná osobnost,“ popsal Ryba s tím, že syn se narodil v sobotu.
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Kuba Ryba z Rybiček 48 koupil hájenku za tři minuty. Rodina i psi jsou šťastní
Skupina Rybičky 48 o víkendu měla v plánu vystoupit na festivalu Pekelný ostrov v Holýšově a koncert byl kvůli dlouhému porodu ohrožen. Nakonec ale Kuba Ryba stihl dojet z Jihlavy do Holýšova včas.
„Celou cestu jsem probrečel radostí. Nejen z toho, že máme dalšího syna. Taky kvůli tomu, že ty naše kluky můžu vychovávat ve světě svobody názorů, politiky, cestování, podnikání,“ píše zpěvák.
„Máme tu možnost vychovávat naše děti v úžasný zemi a ve skvělý době. Pojďme tuhle zemi dělat lepší, vzdělanější, jednodušší, transparentnější a čistší,“ vyzývá Kuba Ryba.
S Dominikou Hanušovou se Ryba oženil v roce 2019 a v roce 2021 se jim narodil syn, kterého rocker pojmenoval po slavném zpěvákovi skupiny Motörhead Lemmy. Jméno druhého syna zatím frontman Rybiček neprozradil.