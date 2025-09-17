Vnímáte teď své tělo jinak – energie, priority, pohled na krásu a ženskou sílu v těhotenství?
Určitě ano. Těhotenství je pro mě nová role a snažím se na ni co nejlépe připravit – tělem i myslí. Změnilo mi to pohled na vlastní tělo. Dřív jsem nad tím nepřemýšlela, teď si naplno uvědomuji, co všechno je ženské tělo schopné vytvořit. Je to úžasné. O to víc obdivuji všechny maminky – a nastávající maminky zvlášť.
Jste stále aktivní, pracujete, cestujete. Máte nějaký tajný recept?
Můj „tajný“ recept je dělat to, co mě baví a naplňuje. Baví mě pokračovat v práci. Modeling není všechno. Mám i vlastní nadační fond Pyszko Foundation, kde se zaměřujeme na podporu lidí s postižením a vzdělávání.
Momentálně také v rámci rozvoje finanční gramotnosti připravujeme edukativní aplikaci Money Monsters, která bude mít za úkol hravou formou přiblížit principy finančního fungování lidem, bez ohledu na věk či zázemí, odkud pocházejí. Dává mi to motivaci a smysl. Jsem typ, který je spokojený, když má co dělat, samozřejmě s respektem k odpočinku. Dodává mi to energii.
Jaký typ maminky byste chtěla být?
Jakou chci být mámou? Takovou, jako byla ta moje. Pečující, starostlivou, vždycky nablízku. Dodnes je pro mě nejen „pomoc na telefonu“. Chci být své dceři oporou a předat jí zkušenosti i hodnoty, na kterých jsem sama vyrostla.
Nebojíte se, že mateřstvím pro vás modeling končí?
Věřím že ne, chtěla bych ukázat, že mateřstvím život přeci nekončí, ale tak nějak začíná. Dokonce i jako těhotná jsem stihla několik focení a přehlídek. Určitě to bude do budoucna výzva, ale věřím že ne nemožná. Po porodu se mám vrátit jako tvář Guess, na jaro bych pak chtěla opět jako modelka na fashion week do Paříže. Tak uvidíme, zda mi to vyjde.
Co vám v obyčejném dni nejspolehlivěji rozzáří tvář?
Čas s rodinou a blízkými. Začala jsem profesionálně cestovat už ve třinácti, od patnácti i na několik měsíců v zahraničí. O to víc si vážím návratů domů, do Třince, do Beskyd. Sednout si s rodinou, vyrazit na výšlap a být plně přítomná v okamžiku. Takový „obyčejný“ den je pro mě vlastně svátek a snažím se k tomu vědomě vracet.
Vyhrála jste Miss Czech Republic a následně světovou Miss World. Kdy vám naplno došlo, co se stalo? Jaké byly bezprostřední pocity po vyhlášení?
Upřímně, došlo mi to až druhý den. V tu chvíli to byl šok. Byla jsem nesmírně šťastná a vděčná, byly za tím roky práce a vědomé přípravy. Miss World má motto Beauty with a Purpose (Krása s účelem) a já už několik let dělám vzdělávací projekty. Baví mě modeling, cestování i práce s lidmi. Všechno do sebe zapadlo.
Při vyhlášení jsem zažila zvláštní pocit, jako by mi v pár vteřinách proběhla hlavou minulost, přítomnost i budoucnost. Jsem hrdá Češka, i když mé jméno nemusí znít česky, a měla jsem radost, že Česká republika bude zase vidět ve světě. Taky jsem cítila zodpovědnost vůči týmu, který mě připravoval, a očekávání toho, co přijde.
Říkala jste dříve, že tak intenzivní pocit jste měla dvakrát v životě. Kdy to bylo poprvé?
Byla to úplně jiná situace a negativní. Na Kostarice mě v moři strhl proud. V tu chvíli jsem nevěděla, jestli to dobře dopadne a hlavou mi skutečně proběhl také celý život. I když jsou situace naprosto protikladné, jedno je spojuje, byl to obrovský adrenalin.
Co jste si ze soutěže Miss World odnesla – lidsky a profesně?
Profesně neuvěřitelné množství zkušeností z reprezentace České republiky a z toho, co jsme jako organizace dokázali. Navštívili jsme přes dvacet zemí, v každé zemi měla naše mise jiný charakter – charita, vzdělávání, nemocnice, školy. Vybrali jsme spoustu prostředků na dobrou věc. Ten rok mě jako člověka posunul. Lidsky jsem si odnesla důraz na smysl – „purpose“. Silně mě inspirovala ředitelka soutěže Julia Morley. Je jí 85, ale je neuvěřitelně aktivní a cestovala se mnou. Uvědomila jsem si, že když má člověk důvod ráno vstát a práce mu dává smysl i radost, nepůsobí jako práce, je to poslání.
Soutěže mají krásnou i stinnou stránku. Překvapilo vás něco pozitivně i negativně?
Mile mě překvapilo sesterství mezi soutěžícími. Podporovaly jsme se. Co jsem ale nečekala, byla obrovská časová náročnost. Šlo to na úkor studia, které jsem musela dočasně přerušit. Program začínal často ve čtyři či pět ráno. Ranní televize, přes den přednášky, večer přehlídky nebo setkání, k tomu nemocnice a školy. Zvenčí to může vypadat, že se člověk „jen“ promenáduje s korunkou, ale je za tím skutečně hodně práce a cestování.
Jak to máte se studiem?
Do Rakouska jsem se vrátila k dokončení studia obchodní administrativy, díky online formě to jde skloubit.
A pracovní směřování po mateřství, byznys, média?
Láká mě obojí. S Pyszko Foundation teď připravuji již zmíněnou aplikaci zaměřenou na finanční gramotnost pro děti i dospělé. Pomocí příběhů, reálných scénářů a herních prvků chceme uživatelům přiblížit nejen základy finanční gramotnosti.
Objeví se v ní například témata o spoření, investování nebo práci s rozpočtem. Sama jsem zjistila, jak těžké je se v tom světě zorientovat, když to člověk ve škole neměl. Pracuji na tom denně a tenhle svět mě baví. Zároveň mě přitahují média. Modeling je kreativní práce, láká mě i film, i když tam zatím nemám velké zkušenosti. Uvidíme do budoucna.
Často jste v zahraničí. Co považujete za největší devizu Česka? Co o nás říkáte?
Česko je podle mě skrytý klenot. Když hodně cestujete, uvědomíte si, jak dobře se u nás žije. Máme nádherné památky, skvělou architekturu i přírodu. Jsem z Beskyd, takže to mám hodně spojené s krajinou a komunitou, kde lidé drží při sobě. A Praha je prostě dechberoucí. Můžeme být pyšní.
Máte životní motto?
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jednoduché, ale pravdivé motto, kterým se řídím už deset let. Člověk by neměl mít strach vystoupit z komfortní zóny a riskovat. Život je pokus – omyl, tím se učíme. Kdybych nedělala odvážné kroky, nebyla bych tam, kde jsem. Důležité je udělat ten krok, a nemít pak výčitky, že jsem zůstala stát.