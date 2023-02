Na rande chodíme stále. Abychom se neztratili, říkají Richard a Karin Krajčovi

Sešli jsme se pod gotickou klenbou kavárny Divadla Ungelt před premiérou inscenace Všechny báječný věci, která je režijním divadelním debutem režisérky a spisovatelky Karin Krajčo Babinské, a Richard Krajčo se divákům poprvé představí v monodramatu. „Je to můj splněný velký sen!“ říká herec, zpěvák, skladatel a muzikant Richard Krajčo.

Měl jste i jiné sny?

Richard: Já měl dva veliké. Jeden byl zahrát si právě pěkné monodrama a ten druhý ztvárnit Cyrana. Uvidíme.

Karin: Režírovat Cyrana, to bych ráda! Mě divadlo okouzlilo hlavně proto, že se můžu soustředit jen na to, co mě na režijní práci baví nejvíc – na práci s hercem. Z filmu jsem samozřejmě zvyklá zvládat i všechny technické záležitosti, ale v divadlech jich je o poznání méně. Na jevišti neřešíte, jestli prší, jestli zrovna letí letadlo anebo jede vlak. Tady upíráte svoji energii jen k tomu, co je skutečně podstatné, a netříštíte ji.