Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli

„Pro mě to byla změna a velká úleva,“ hodnotí herec natáčení. Hraje kolegu hlavní postavy Dušana (Michal Balcar), jehož manželka Tereza (Alena Doláková) se zakouká do charismatického kouče (Jan Dolanský).
„Snoubí se v něm spousta typicky českých vlastností, jako je například nechuť k práci a naopak obrovská chuť k nekonečným rozhovorům na nejrůznější témata, i když jsou v podstatě o ničem,“ popisuje svoji postavu Kryštof Bartoš. „Takže já jsem taková vtipná figurka. Měl jsem jeden natáčecí den, ale nesmírně jsem si ho užil.“
Točil mezi zvířaty, protože jeho „chlapík“ pracuje na farmě. „Měl by se tam o ně starat, ale moc se jim nevěnuje a spíš si povídá,“ upřesňuje.
Herec sám s kouči zatím žádné zkušenosti nemá. „U nikoho takového jsem nikdy nebyl a ani nebudu. Nepotřebuji, aby mě někdo motivoval, protože pro věci, které chci dělat, jsem motivovaný celkem dost silně a nepotřebuji ani, aby mi někdo radil, protože momentálně to mám v hlavě docela dobře srovnané,“ říká k tématu filmu. „A psychologa máme v rodině. Moje mladší sestra je vynikající psycholožkou, teď ji čekají státnice, ale už několik let pracuje jako terapeutka,“ naznačil, že pro odbornou radu by v případě nouze nemusel daleko.
Minipříležitost v „Ovcích“ byla pro něj protipólem k rozsáhlé roli, kterou skvělým způsobem ztvárňuje v Divadle Na zábradlí, kde začal působit jako host. V Časokrytu, který režíroval Jan Mikulášek, si mohou protagonisté vybrat dobu, ve které by chtěli žít.
„Za mě by to byla stoprocentně devadesátá léta, pokud bychom měli zůstat v českém prostředí. Líbila se mi euforie, která tehdy panovala, svoboda a neomezené možnosti. A taky ten šílený nevkus,“ směje se. Pronikl do nich díky seriálu Devadesátky, které mu přinesly popularitu a dodnes na natáčení s láskou vzpomíná.
V Časokrytu nesleze z jeviště a zároveň má nejvíc textu, což je při hodinu a půl dlouhém představení bez přestávky úctyhodný výkon. „Naučit se ho pro mě těžké nebylo, protože mám pro to vlohy, ale stát na jevišti Divadla Na zábradlí, které odjakživa zbožňuji a mám k němu fanouškovský vztah... Hrát tam poprvé a hned hlavní roli, pro mě bylo náročné. Měl jsem obrovskou trému,“ vrací se k premiéře.
Naštěstí ji zvládl bez problémů, na rozdíl od jiných nepotřeboval ani pomoc nápovědy. Teď se herec chystá na roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. „Budu hrát mizeru, strašně bohatého, který vlastní soukromou kliniku a konkuruje staré dobré ordinaci,“ prozradil.
I jeho snoubenka Martina se po porodu objevila před kamerou. Dokonce i s jejich malým synem. „O Oskárka je docela zájem. Když nabízejí roli mně, většinou chtějí i jeho, ale já ho do toho moc cpát nechci. Počkám, až z toho bude mít rozum a sám si o všem rozhodne,“ říká.
Nicméně, když mu byly čtyři měsíce objevil se na place s Martinou při natáčení filmu Zvíře. „Věděla jsem, že tam budeme spolu, tak jsem souhlasila. Cítila jsem se komfortně a on si to fakt užil. Hráli jsme maminku se synem a nechtělo se po něm nic zvláštního, co by běžně nedělal,“ říká herečka. Přesto Oskara do žádné herecké agentury zatím zapisovat nebude. „Jsem opatrná,“ vysvětluje.
Zanedlouho si společně zahrají v jedné kriminálce a dál se uvidí, co bude. „Píšu seriál Čarodějnice. Vyvíjí se to dobrý směrem, jenom to dlouho trvá. Ale kreativně se při tom vybiju a zároveň mám možnost trávit dost času s malým, takže jsem spokojená. Ale hezké hlavní roli v dlouhodobém projektu bych se určitě nebránila,“ směje se.
|
4. února 2025