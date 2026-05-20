„Máme dědice. Já mu říkám dědic. Ten titul je krásný, ale jelikož jsem český herec a nezdědil jsem žádné velké majetky, tak to s tím dědictvím bude všelijaké,“ říká Bartoš s tím, že si to označení naštěstí syn nebude pamatovat, protože je mu pouhých jedenáct měsíců.
„Pro mě je můj syn trvalou inspirací. Jmenuje se Oskar, abychom už po ničem nemuseli toužit. Když máme Oskara, tak co víc můžeme dosáhnout,“ říká Bartoš.
Oskarovou matkou je herečka Martina Babišová. „Blbé jméno, super herečka. Pořád jí říkám, že ji můžu zachránit, že když si mě vezme, tak bude Bartošová, ale nevím, jestli to vyhraje. Pokud jde o jména, jsme v takové křížové palbě,“ říká Bartoš.
Seznámili se před čtyřmi lety. „Seděl jsem na Letné v jedné kavárně, tam jsem si četl noviny a koukal přes okraj, kdo tam sedí, a tam si sedla taková krásná zrzka a taky si začala číst noviny a taky na mě koukala. A pak v jednu chvíli jsem se zvedl a sedl si k ní ke stolu a za týden jsem u ní bydlel,“ popsal herec.
|
Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli
Oba mají zkušenosti ze zahraničí. „Ona studovala v Irsku filmové herectví na Bow Street Academy, což je super škola. I tam hrála. Proč se vůbec vracela do Prahy, to je otázka,“ říká Bartoš.
„Já taky hrál v zahraničí. Takových německých vojáků, co já už hrál. Oni mají teda vždy jen jednu repliku,“ přiznal Bartoš, který rok pobýval v Německu a dokonce pracoval v hamburském přístavu mezi námořníky.
V současné době hraje v několika pražských divadlech. „Měl jsem angažmá v Hradci a odešel jsem chytře uprostřed covidu, takže jsem skončil jako nezaměstnaný zahradník. Teď jsem na volné noze a hraju všude možně, hlavně v divadle Na Zábradlí,“ dodal Bartoš.