Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové

Autor:
Herec Kryštof Bartoš (34) je hrdým otcem téměř ročního syna. V Show Jana Krause prozradil, jak se seznámil s jeho matkou i proč ho společně pojmenovali Oskar.

„Máme dědice. Já mu říkám dědic. Ten titul je krásný, ale jelikož jsem český herec a nezdědil jsem žádné velké majetky, tak to s tím dědictvím bude všelijaké,“ říká Bartoš s tím, že si to označení naštěstí syn nebude pamatovat, protože je mu pouhých jedenáct měsíců.

„Pro mě je můj syn trvalou inspirací. Jmenuje se Oskar, abychom už po ničem nemuseli toužit. Když máme Oskara, tak co víc můžeme dosáhnout,“ říká Bartoš.

Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)
Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna 2025)
Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna 2025)
Martina Babišová a Kryštof Bartoš (23. ledna 2025)
32 fotografií

Oskarovou matkou je herečka Martina Babišová. „Blbé jméno, super herečka. Pořád jí říkám, že ji můžu zachránit, že když si mě vezme, tak bude Bartošová, ale nevím, jestli to vyhraje. Pokud jde o jména, jsme v takové křížové palbě,“ říká Bartoš.

Seznámili se před čtyřmi lety. „Seděl jsem na Letné v jedné kavárně, tam jsem si četl noviny a koukal přes okraj, kdo tam sedí, a tam si sedla taková krásná zrzka a taky si začala číst noviny a taky na mě koukala. A pak v jednu chvíli jsem se zvedl a sedl si k ní ke stolu a za týden jsem u ní bydlel,“ popsal herec.

Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli

Oba mají zkušenosti ze zahraničí. „Ona studovala v Irsku filmové herectví na Bow Street Academy, což je super škola. I tam hrála. Proč se vůbec vracela do Prahy, to je otázka,“ říká Bartoš.

„Já taky hrál v zahraničí. Takových německých vojáků, co já už hrál. Oni mají teda vždy jen jednu repliku,“ přiznal Bartoš, který rok pobýval v Německu a dokonce pracoval v hamburském přístavu mezi námořníky.

V současné době hraje v několika pražských divadlech. „Měl jsem angažmá v Hradci a odešel jsem chytře uprostřed covidu, takže jsem skončil jako nezaměstnaný zahradník. Teď jsem na volné noze a hraju všude možně, hlavně v divadle Na Zábradlí,“ dodal Bartoš.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Skončil na vozíku, ale život nevzdal. Jančařík dabuje i produkuje divadlo

Michal Jančařík v pražském Divadle Metro (7. května 2026)

Stíhá toho víc než leckterý zdravý člověk. Poté, co opustil Novu, se Michal Jančařík věnuje dabingu a své agentuře Synagoga Concerts, která se čím dál víc orientuje na divadelní projekty. Jejím...

20. května 2026

Blbé jméno, super herečka. Svatbou bych ji zachránil, říká Bartoš o Babišové

Kryštof Bartoš v Show Jana Krause (květen 2026)

Herec Kryštof Bartoš (34) je hrdým otcem téměř ročního syna. V Show Jana Krause prozradil, jak se seznámil s jeho matkou i proč ho společně pojmenovali Oskar.

20. května 2026

V zásilce prádla SKIMS od Kim Kardashianové našla policie 90 kilo kokainu

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Spodní prádlo značky SKIMS od Kim Kardashianové se stalo součástí případu pašování velkého množství drog. Kokain v hodnotě v přepočtu 190 milionů korun našla policie v zásilce tohoto prádla, kterou z...

19. května 2026  21:01

Sami se dali dohromady v reality show. Pítr a Gábi provedou novou seznamkou

Petr Havránek a Gabriela Gašpárová

Novou seznamkou Are You The One? na Primě budou provázet ti nejpovolanější. Pár, který svou vlastní love story začal právě v reality show. V roli moderátorů se poprvé spolu představí Gabriela...

19. května 2026  13:37

Meghan a Harry slaví bronzovou svatbu. Ukázali dosud nezveřejněné fotky

Princ Harry a Meghan Markle se vzali v kapli svatého Jiří na hradě Windsor 19....

Vévodkyně ze Sussexu Meghan se na sociálních sítích pochlubila doposud nezveřejněnými snímky ze svatby s princem Harrym. Vzali se před osmi lety v kapli svatého Jiří na královském hradě Windsor....

19. května 2026  12:50

Vzbouřila jsem se, když mi chtěli vzít kus lebky, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová odhodila paruku.

Moderátorka a herečka Ladislava Něrgešová (50) promluvila otevřeně o operaci mozku v podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou na rádiu Blaník. Setkala se tam se svým lékařem Davidem Netukou a...

19. května 2026  9:34

Michele Placido slaví 80. Komisař Corrado Cattani má o polovinu mladší manželku

Michele Placido v 80.letech v seriálu Chobotnice a v roce 2025

Italského herce Michela Placida, který se narodil 19. května 1946, asi nejvíce proslavila role nesmlouvavého komisaře Corrada Cattaniho z krimiseriálu Chobotnice. Nesmiřitelného bojovníka proti...

19. května 2026  8:52

Tohle už nikdy. Rozvod Ivu Janžurovou tak znechutil, že se už nikdy nevdala

Iva Janžurová byla hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel (1. července 2024).

Jedna z nejslavnější českých hereček se vdala jen jednou. Krátká a bolestivá zkušenost ji však poznamenala na celý život a otce svých dvou dcer si proto nikdy nevzala.

19. května 2026  6:30

Za sen o herectví mi přilétla facka, ale já to chtěla hlava nehlava. Zpověď Ivy Janžurové

Premium
Iva Janžurová

Působí křehce, ale taky odhodlaně. V úterý 19. května slaví pětaosmdesátiny. V šatně Národního divadla, jehož členkou je Iva Janžurová bezmála 40 let, jsme si povídaly o věnu sudiček, vzdoru, hledání...

19. května 2026

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Finalistky Miss Czech Republic 2026 ukázaly tvář bez výrazného make-upu....

Finalistky Miss Czech Republic 2026 odložily vrstvy výrazného make-upu a ukázaly svou přirozenější tvář. Na sociálních sítích sklízí fotografie velký ohlas. Lidé chválí hlavně to, že dívky působí...

19. května 2026

Tátu jsem přizval k proveselování. Role pro něj nebyla, říká Jan Svěrák

Jan Svěrák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Příští týden bude mít premiéru nový film Jana Svěráka (61) Pět švestek. Režisér v pořadu 7 pádů Honzy Dědka vysvětlil, proč scénář nepsal jeho otec Zdeněk Svěrák (90) a proč si ve filmu o důchodcích...

19. května 2026

Modelka Martina Šmuková poprvé promluvila o konci vztahu s otcem svých dětí

Martina Šmuková

Modelka a první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look Martina Šmuková (52) poprvé otevřeně promluvila o rozpadu dlouholetého vztahu s Davidem Foldynou (50), se kterým má dva dospívající...

18. května 2026  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.