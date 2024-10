Babišová řekla ano Bartošovi. Je skvělý, že dokáže měnit názory, pochvaluje si

Jenomže je neviděla ani jeho přítelkyně Martina Babišová, která je přitom na seriálech v podstatě závislá. „Každý den se na nějaký koukám. Většinou ale na zahraniční, i když mám pocit, že poslední dobou vznikají i v Česku skvělé věci. Jsem opravdu seriálový freak, protože moje představa o skvěle stráveném volném dni je taková, že se od rána do večera koukám na seriál,“ přiznává herečka.

„Ale Devadesátky jsem ještě neviděla. Slyšela jsem, že jsou dobré a Kryštof v nich taky, jenomže my jsme spolu dost často, tak mi to přijde takové divné, ještě se na něj koukat v televizi. Je to stejné, jako když mi babička pořád posílá nějaké články a rozhovory s Kryštofem, prý jestli o nich vím. Mně to přijde srandovní. Když s ním každý den mluvím, tak přece vím, co si o všem myslí, a nemusím ty věci číst,“ dodává.

Martina Babišová (Praha, 31. října 2022)

Seriálová tvorba ji tak pohltila, že sama už jeden seriál napsala a nabídla nejmenované televizi. „Je to historická záležitost a zároveň komická. Téma je rovnoprávnost mezi lidmi,“ prozrazuje. „Chci psát věci, na které by mě samotnou bavilo koukat. Miluju skandinávské minimalistické detektivky natočené v nádherné přírodě anebo ulítlé crazy ale chytré komedie jako jsou ty od Monty Python.“

Minulý rok debutovala jako spisovatelka. Vyšla jí knížka Sundat se jak fénix. „Je o tom, že každý můžeme zažít hodně blbé období ale nakonec se z něj dostat a poučit se z toho. Trošku mě inspiroval můj vlastní život, úplně autobiografická kniha to ale není,“ říká.

Kryštof Bartoš a Martina Babišová

Teď se ale dostala i ke své hlavní profesi, herecké. S režisérem Filipem Oberfalcerem natočila romantickou komedii Holka odvedle. Hraje v ní hlavní ženskou postavu Kristýnu, zatímco role Tomáše, hodného introvertního kluka, který býval v mládí sprejerem, se chopil Kryštof Bartoš. „Pracovalo se nám spolu super, tak bych si strašně přála, abychom příštích pět let hráli ve všech romantických komediích, co se tady budou točit,“ směje se Martina.

Dohromady se dali před více než dvěma lety a od té doby jim to klape. „S Kryštofem se dá povídat úplně o všem a taky má skvělou vlastnost, že dokáže měnit názory. Není na ničem zaseklý, což je pro partnerství strašně dobře. Když mají dva lidi spolu žít a respektovat se, je důležité, aby se oba vyvíjeli a posouvali,“ říká herečka. Jejich vztah už zaznamenal další posun. Martina byla požádána Kryštofem o ruku. „Řekla jsem ano,“ odtajnila.

Bartoš, který zaujal i ve Zlaté labuti, kterou vysílala televize Nova, byl nedávno obsazen do epizodní role nového primáckého seriálu Hrdina. Zahrál si v něm dýdžeje Marka. „Je to floutek a kriminálník, který se živí tím, že na diskotéce, kde hraje, nejprve zdroguje a pak okrade ženy. Docela jsme se vyřádili, když jsme vybírali kostýmy. Pro mě je to rozhodně nejextravagantněji oblečená postava, jakou jsem kdy hrál, byla to veliká sranda. Točili jsme na diskotéce někde u Výtoně, o jejíž existenci jsem nikdy netušil,“ vzpomíná Bartoš.

Kryštof Bartoš (Praha, 26. března 2024)

Sám jako teenager býval na diskotékách pravidelně. „Každý pátek a a sobotu jsem trávil v takzvaném Prasečáku neboli Klubu 007, který byl kousíček od mého rodného Drásova. Chodíval jsem na diskotéku přes pole a nad ránem se zase stejnou cestou opilý vracel. Taneční hudby jsem si v průběhu mládí užil hodně. Ať už v Praze, Brně nebo Berlíně, kam jsem jezdíval tančit, když jsem ještě pracoval v Hamburku. Ale i teď, kdy už jsem napevno usazený v Praze, tam rád jezdívám. Máme v plánu s Martinou zajet si tam příští měsíc na výlet a nejspíš půjdeme i tančit,“ plánuje Bartoš.

Kromě jiného připravuje i divadelní projekt, který bude nejspíš one man show. „Představení se bude jmenovat Beef (Hovězí) a tematicky se bude věnovat masu a jídlu. Půjde o o velmi exkluzivní propojení gastronomie s divadlem. Diváci, kteří si zaplatí nemalé vstupné, dostanou devítichodovou večeři a přitom jim ještě něco zahraju,“ slibuje Bartoš.