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Otec tyran, nehoda syna i pověst hlupačky. Mámě ze Kroku za krokem osud naložil

Tomáš Mrzena
  18:00

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Suzanne Somers | foto: koláž iDNES David Votruba

Do srdcí diváků se zapsala jako máma početné rodiny v komediálním seriálu Krok za krokem, ale za širokým úsměvem a nakažlivým optimismem skrývala Suzanne Somersová mnohá trápení.

Jsem žena s problémy. Mám problémy od narození, ale našla jsem způsob, jak je proměnit v aktiva. Vlastně by se dalo říct, že své problémy prodávám.

Suzanne Somersová to měla těžké od dětství. Narodila se 16. října 1946 v kalifornském městě San Bruno. Zatímco její matka pracovala pro lékaře jako sekretářka, otec nakládal pivní bedny do železničních vagonů. A doma se choval přesně tak, jak možná tušíte.

Jejího šestiletého syna srazilo auto, a aby mohla zaplatit nákladnou léčbu, nafotila odvážné snímky, čehož později litovala.

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