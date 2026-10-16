Jsem žena s problémy. Mám problémy od narození, ale našla jsem způsob, jak je proměnit v aktiva. Vlastně by se dalo říct, že své problémy prodávám.
Suzanne Somersová to měla těžké od dětství. Narodila se 16. října 1946 v kalifornském městě San Bruno. Zatímco její matka pracovala pro lékaře jako sekretářka, otec nakládal pivní bedny do železničních vagonů. A doma se choval přesně tak, jak možná tušíte.
Jejího šestiletého syna srazilo auto, a aby mohla zaplatit nákladnou léčbu, nafotila odvážné snímky, čehož později litovala.