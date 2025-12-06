Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková

Renato Salerno
Influencerka a modelka Kristýna Schicková (31) říká, že v Česku se úspěch moc nepřeje. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o kritice na sociálních sítích a své nové vášni, kterou je DJing. Vyjádřila se také k rozvodu s bývalým fotbalistou Lukášem Třešňákem, se kterým vychovává dva syny.

Rozhovor děláme na výstavě věnované legendárnímu Titaniku. Kdybyste se ocitla té osudové noci na této lodi, co byste dělala?
Záleží na tom, s kým a jak bych tam byla. Kdybych byla jako Rose s Jackem, zachovala bych se asi dost podobně. Přijde mi to jako krásná love story, krásný příběh. Doufám ale, že na takovéto lodi bych nebyla. (smích)

Kristýna Schicková

Díky tomu, že jste modelka a jste pilná, máte krásná čísla na sociálních sítích. Teď fungujete i jako DJ. Jakou hudbu a žánr roztáčíte?
Mě osobně velmi baví tech house, ale to je žánr, který není úplně pro každého. Je to spíš klubová, temnější, tvrdší hudba. Ale co hraju na různých eventech nebo akcích, to je deep house, house, afro house. Příjemná hudba, která je proložená i zpívánkami. Myslím si, že si to lidi vždycky užijí. Zatančí si a má to dobrý vibe, dobré bpmko, to je perfektní pro všechny.

Kristýna Schicková
Kristýna Schicková (20. listopadu 2025)
Kristýna Schicková
Kristýna Schicková na Iluminate party (listopad 2025)
40 fotografií

Co vinyly, už jste i u nich nebo to je další level?
Ne, vinyly ne. V dnešní době, kdy je technologie tak vyspělá, si myslím, že se do tohoto sektoru dávat nebudu. Využiji všeho, co nabízí inovativní novinky. Třeba i AI. Myslím, že je perfektní k tomu, posunout se někam výš, ulehčit si práci a věnovat se v získaném čase něčemu jinému.

Ať člověk dělá, co dělá, český národ to většinou zkritizuje. Jaké jste zatím pozorovala reakce lidí na vaše hraní?
Já si myslím, že reakce byly celkem pozitivní. Já to pořád dělám tak, že to je moje vášeň. Baví mě to a našla jsem se v tom. Určitě neaspiruju na to být headlinerem na obrovském hudebním festivalu. I když je to něco, co bych si chtěla vyzkoušet, abych zažila ten pocit. Já se ale nazývám atmosphere DJ, dělám si pohodičku a hezkou atmosféru.

Vypořádání se s internetovými trolly, to chce hroší kůži a odolnost. Myslíte si, že je to spíš problém generace Husákových dětí? Ta nepřejícnost a hejty? Než dětí devadesátých let a mileniálů?
Já si myslím, že to, o čem jste mluvil, máme obecně zaryté tady v Čechách. Tady se úspěch moc nepřeje. Já mám mentalitu víceméně ze západní části světa. Z Ameriky, kde se úspěch lidem přeje, kde se úspěch oceňuje, kde se lidé navzájem podporují. Myslím si, že by to tak mělo být všude. Já každému přeji jenom to nejlepší – aby se všem dařilo, ať jsme všichni úspěšní.

Toužila jsem po rodině, kvůli modelingu jsem byla vyhořelá, přiznává Schicková

Když se řekne Patrik Schick, co vás napadne jako první?
Že je to můj úspěšný brácha. Že si to všechno vymakal úplně od nuly, že to nebyl něčí syn, který to měl předané. Že to tvrdou pílí a dřinou dotáhl ve fotbale a v životě takhle daleko. Jsem na něj moc pyšná.

Jste maminkou, nedávno jste však potvrdila, že jste se rozešla s manželem. Čekají vás i přesto velké rodinné Vánoce?
Určitě, my tak slavíme každé Vánoce. Na to se moc těším, že budeme konečně zase jednou za rok všichni pohromadě i s dětmi. Ten pohled v dětských očích na Vánoce je úplně nejkrásnější a mám radost, že to můžeme společně všichni prožívat.

Kristýna Schicková na Iluminate party (listopad 2025)

Určitě si ráda odpočinete i u vánočních filmů. U jakých to bývá?
Já moc na filmy nekoukám, my spíš koukáme s dětmi na pohádky. Snažíme se ale být také hodně venku, chodit na procházky, povídat si, hrát hry. Miluji všechny stolní hry, to mě baví a naplňuje. Teď už dělám i moderátorku, takže mě mezi svátky bude naplňovat i práce. Budu si muset odběhnout do televize, ale jinak si to užijeme v pohodě v klidu domova.

I když si něco v životě naplánujete, kolikrát to nevyjde tak, jak by člověk chtěl. Máte momentálně zlomené srdce nebo už láska k manželovi vyprchala?
Láska nikdy nevyprchá. Když máš člověka rád, máš ho rád v dobrém i ve zlém. Já se v podobných zásadních životních situacích snažím vždy najít něco pozitivního, něco dobrého. Vše, co mi osud naděluje, ať už to dobré, nebo špatné. Poučit se z toho, jít dál a nelámat si s tím moc hlavu. Brát život s nadhledem a tak, jak plyne.

Ať už přišel první krok k rozvodu z vaší nebo z manželovy strany, podpořilo vás v této situaci vaše okolí?
Samozřejmě, že podpořilo. Tohle je extrémně citlivé a křehké téma, o němž je těžké mluvit s kýmkoliv. Myslím si, že by to mělo vždy zůstat mezi čtyřma očima lidí, kterých se to týká. Mě mrzelo, že jsem nedostala šanci se k tomu jakkoliv veřejně vyjádřit. První článek, který vznikl, byl založený na totálním výmyslu a výcucu z prstu. Z citací, které nikdo nikdy neřekl. A mrzelo mě, že to bylo vulgárně a ošklivě napsané, když je to tak křehká věc a jsou v tom zakomponované i děti. Všichni by měli respektovat, že máme s manželem dvě krásné malé děti, pro které stále jsme plnohodnotnými rodiči, vychováváme je s láskou. A to, že naše rodina bude mít možná v budoucnu jinou podobu, to je věc druhá. Ale láska tam pořád přetrvává a zůstává. Myslím si, že jsme silná rodina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková

Kristýna Schicková

Influencerka a modelka Kristýna Schicková (31) říká, že v Česku se úspěch moc nepřeje. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o kritice na sociálních sítích a své nové vášni, kterou je DJing. Vyjádřila...

6. prosince 2025

Člověk je mírnější a už nemá tak bojovný názory, přiznává Lou Fanánek Hagen

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Tři sestry pokřtily nové album Pub Art a knihu 40 let pod vobraz. Frontman kapely Lou Fanánek Hagen (59) v rozhovoru pro iDNES.cz zhodnotil pro něj osobně nejnáročnější momenty uplynulého roku a...

6. prosince 2025

OBRAZEM: Od Mrázka po nemocniční postel. Hezucký zůstal věrný Evropě 2

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

Patrik Hezucký se proslavil coby Mrázek a parťák Leoše Mareše v Ranní show rádia Evropa 2. Moderoval i v televizi, zahrál si v seriálu, daboval, měl podcast s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem....

5. prosince 2025  18:14

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

5. prosince 2025  18:13

Otec Meghan Markle podstoupil amputaci nohy. Šlo mu o život, popsal jeho syn

Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)

Otec Meghan Markle (81) podstoupil život zachraňující operaci, při níž mu lékaři amputovali levou nohu pod kolenem. K zákroku museli přistoupit poté, co končetina kvůli ucpaným cévám zčernala a...

5. prosince 2025

Cardi B šokovala fanoušky po porodu šperkem ve tvaru srdce vyrobeným z pupečníku

Aktuální trend mezi maminkami není pro každého. O šperky z pupečníku je však...

Raperka Cardi B přivítala nedávno na svět svého čtvrtého potomka. Rozhodla se, že si při této příležitosti nechá vyrobit unikátní památku jako vzpomínku na významný den. Několik dní po porodu si...

5. prosince 2025  13:32

Samantha ze Sexu ve městě se v 69 letech počtvrté vdala, ženich je o 14 let mladší

Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025)

Herečka Kim Cattrallová, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou náruživou Samanthu Jonesovou ze seriálu Sex ve městě, se ve svých 69 letech počtvrté vdala. Vzala si svého dlouholetého partnera, o...

5. prosince 2025  10:15

Kdo je manželka Patrika Hezuckého a jak se potkali

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Jejich vztah začal nenápadně, dnes jsou spolu už 14 let a vychovávají syna Olivera. Manželka Nikola nyní stojí při Patriku Hezuckém ve chvílích, které patří k nejtěžším v jejich životě.

5. prosince 2025  9:51

Halina Pawlowská výrazně zhubla. Omládla jste, vypadáte jak Hybnerová, píší jí

Spisovatelka Halina Pawlowská výrazně zhubla a vypadá skvěle. (prosinec 2025)

Halina Pawlowská (70) překvapila letos fanoušky i širokou veřejnost svou výraznou proměnou. Z fotografií a videí, která dává spisovatelka a moderátorka na sociální sítě je patrné, že znatelně zhubla....

5. prosince 2025  9:16

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

5. prosince 2025  6:14

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 809 volných pozic

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat...

Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a...

5. prosince 2025  4:55

Bezstarostné a krásné časy, vzpomíná bývalá modelka Kateřina Kornová na 80. léta

Kateřina Kornová (Praha, 20. listopadu 2025)

Bývalá modelka a herečka Kateřina Kornová (58) se neustále vzdělává. Studuje italštinu a je z ní certifikovaný hypnoterapeut. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na 80. léta i tehdejší možnosti...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.