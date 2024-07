Svět influencerů hodně klame, přiznává modelka Schicková

S modelkou Kristýnou Schickovou se nacházíme na focení svatebního editorialu. Jak se cítíte v podobě sexy nevěsty?

Já si nemyslím, že tohle je až úplně sexy nevěsta. Ten výstřih třeba trošku odhalenější je, ale myslím si, že to je taková spíš klasika, která se hodí do nějakého paláce a honosného prostoru, jako je tady Kaiserštejnský palác.

Cítíte někdy stud před objektivem?

Já si nemyslím, že mám stud před objektivem. Snažím vždy nacítit do celé atmosféry, do šatů, do prostoru a do tohohle všeho a samozřejmě i do toho make-upu. Snažím se vždycky nějak sofistikovaně vystihnout to, co právě fotíme.

Každá žena má dny, kdy se líbí sama sobě. Ale co když vstanete, kouknete se na sebe ráno a řeknete si: ‚Tohle není úplně můj den‘?

Myslím si, že když ráno vstanu ne ve své kůži nebo nějaká nateklá, tak to projedu guashou (masážní kámen – pozn.red.) a snažím se nějak rychle odvodnit, třeba si jít ještě rychle před cvičením zaběhat, aby se mi rozproudil krevní oběh, abych pak vypadala krásně na focení. A holky vždycky make-upem dotáhnou všechno.

Co si myslíte o umělém vylepšování u některých dam?

Já mám ráda přirozenou krásu. Samozřejmě, když jsou ženy, které potřebují něco doladit, například nějakými výplněmi nebo botoxem, jsem pro, když jim to zvedne sebevědomí. Ale ne mladé holčiny, které ještě mají úplně jiný obličej teď, než ho budu mít za deset let, jako jsem ho třeba měla já. Já ve dvaceti vypadala úplně jinak, než vypadám teď ve třiceti. Tak si nemyslím, že by to s estetickou medicínou měly nějak přehánět, protože se mění baby fat v obličeji a postupně opouští tělo, takže myslím, že s tímhle by měly holky v mladém věku brzdit.

Jak vedete děti k sebelásce a zdravému sebevědomí?

Já se snažím dětem dávat lásku dennodenně. Snažím se jim říkat, že je mám ráda, jak to ve světě funguje, jak by ony měly se mnou komunikovat ohledně svých pocitů a emocí. Snažím se je vést k tomu, aby mi vždycky řekly, co se jim děje, abych se k nim mohla nějak zachovat a obejmout je nebo dodat lásku, kterou v tu chvíli potřebují, když mají třeba v sobě nějaký hněv nebo potlačenou emoci a nevědí, jak s ní pracovat.

Kristýna Schicková s manželem Lukášem Třešňákem a jejich syny Elliotem a Liamem (Praha, 31. října 2023)

Máte osobní zkušenost s influencerským světem. Čemu se v tom dá věřit? Co je realita?

Já třeba svůj Instagram používám jako pracovní nástroj, takže tam sdílím třeba věci ohledně fashion světa, beauty, lifestylu, dětí, mateřství atd. A snažím se lidem radit a pomáhat. Samozřejmě jsem estét a ráda koukám na hezké obrázky a fotky. Takže když je někdy něco potřeba vyretušovat, nějakého člověka v pozadí nebo stáhnout nějakou barvu, tak tu fotku doladím, aby byla na oko hezká. Ale že bych ji nějak vyloženě žehlila nebo něco přidávala, tak to zase ne. To si nemyslím, že teď potřebuju a přenechám to ostatním ženám, které to mají rády.

Vy vypadáte stejně na fotkách jako v reálu. Ale někdy je těžké rozpoznat některé kolegyně influencerky ve skutečnosti.

Jelikož dělám v marketingové a eventové agentuře, tak jsem zvala influencery nebo známé osobnosti na nějaký event a stalo se mi, že kolikrát přišly holky, u nichž jsem vůbec nevěděla, kdo jsou a šla jsem se jim představit, abych zjistila, kdo to je. Úplně mě šokovalo, jaký rozdíl to je ve skutečnosti proti tomu Instagramu. A i co se týká vystupování, prezentace. Tady tenhle svět hodně klame.