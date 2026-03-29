Přerušovaný půst držím už deset let. Stačí dvě jídla denně, říká Schicková

Renato Salerno
Kristýna Schicková (31) kromě modelingu rozjíždí i kariéru DJky. Kromě toho vychovává dvě malé děti. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila recept, jak se udržet fit a promluvila i o svém příteli.

Budete jako DJka účinkovat na festivalu Beats for Love. Je to pro vás zatím největší výzva?
Největší výzvou, kterou teď momentálně budu mít, bude oficiální afterparty Adama Mišíka, ta je konkrétně příští týden, takže na tu se už teď intenzivně připravuju a Beats for Love bude určitě jedno z největších mých zatím dosavadních hraní.

Jak dlouho trvalo, než vás zaznamenali coby DJku? Protože všichni vás měli zafixovanou jako modelku.
Asi když jsem to řekla do nějakých rozhovorů.

Kristýna Schicková na Iluminate party (listopad 2025)
59 fotografií

Pak začaly chodit zakázky?
Chodily zakázky, přesně tak. Začala jsem to sdílet na sociálních sítích a řekla jsem to v pár rozhovorech a firmy se začínaly ozývat a myslím si, že jsem dokázala vždycky vytvořit skvělou atmosféru a byly na to super ohlasy.

Dokážete využít mediální pozornost? Když jste naposledy hrála, uvedla jste do společnosti nového přítele.
Určitě to má na tom samozřejmě zásluhu.

Co tomu říkal přítel, když byl takhle na očích poprvé veřejně?
Ono to úplně poprvé nebylo. My jsme na spousty akcích už společně byli, akorát jsme to dělali tak lišácky. Ale myslím si, že to naše velkolepé entrée ještě přijde. (smích)

Jste teď ve vztahovém životě spokojená?
Ano, jsem. Je to všechno zalité sluncem a musím říct, že prožívám hezké období.

Na tiskovku Beats for Love jste zvolila velmi působivý outfit - cowgirl a zároveň i street style. Zároveň jste máma od dětí. Jak docílit takové postavy?
Dobrá strava, dobrý spánek a sport. Já dost často sportuju. Teď jsem podlehla padlu, takže chodím několikrát týdně cvičit na tréninky, pilates, běhání, posilování, všechno, co se dá, a je to prostě klasický zdravý životní styl. A musím se přiznat, že teď jedu nově i v peptidech, což má blahodárné účinky na celé tělo, takže kdo by to chtěl vyzkoušet, doporučuju.

Co třeba nyní moderní osmihodinové jídelní okno?
Ano, mám tady ten intermittent fasting. Držím to už skoro 10 let, vyhovuje to mému tělu. Myslím si, že naše těla nejsou uzpůsobena na to, aby jedla pětkrát denně jakékoliv jídlo. Dřív se lidé stravovali masem třeba jednou týdně a dál měli půst a myslím si, že to tělo potřebuje nějaký čas na to všechno strávit, vstřebat a i tím, jak člověk nejí, tak se tělo léčí a dokážeme tím předejít nějakým civilizačním onemocněním.

Kristýna Schicková na přehlídce Beach Swan na Fashion Night Špilberk (červen...

V kolik hodin pravidelně snídáte?
Já většinou nesnídám. Většinou mám až plnohodnotný velký oběd kolem poledne a dávám si klasický meníčko: polévku, hlavní jídlo a třeba i nějaký dezert. A to mi vydrží vlastně až do večera a večer si dám něco po dětech nebo s dětma nějakou lehkou véču.

Nehoní vás mlsná, když děláte dětem snídani?
Nehoní, fakt ne. Já už jsem na to tak nacvičená a navyklá, že ne. A my většinou ty snídaně máme zdravé, jsou to nějaký smoothíčka nebo banánové chlebíčky, co připravím den předem, takže já už to pak jen naservíruju a jde se do školky.

Nového přítele jste musela upozornit na to, že jíte taky takhle striktně?
On je taky velice zdravě založený, takže v tomhle si notujeme a oba dva rádi vaříme, oba dva se rádi dobře stravujeme a myslím si, že proto se udržujeme stále tak fit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přerušovaný půst držím už deset let. Stačí dvě jídla denně, říká Schicková

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.