„Zatím mi stačí práce, kterou mám, a není třeba to rozšiřovat,“ říká Kristýna Ryška, která se v Praze věnuje výhradně práci před kamerou. Žije totiž v Rožnově pod Radhoštěm a za prací dojíždí, což by s divadlem nešlo.

V době, kdy nemá nabídky na film ani televizi, vypomáhá v rodinné kavárně. „Dělám to tak už dlouhá léta. Vykrývám čas, když zrovna netočím, a zatím to vychází. Ale samozřejmě mám propady, když dlouho nic není. Měsíc za barem už je dlouho. To už se člověku nelíbí,“ popisuje.

Stěhování kvůli práci zatím neplánuje. „Myslela jsem, že se po covidu a po mateřské vrátíme zpátky do Prahy, ale tak nějak se nám nechce,“ přiznává herečka. Pořádá zde tedy alespoň večery poezie, kde přednáší posluchačům verše Skácela, Seiferta či Hraběte. „Je to poezie, kterou mám ráda a které rozumím. Takže je pravděpodobnost, že jí potom rozumí i všichni diváci,“ vysvětluje svůj výběr.

Její další velkou zálibou je folklor a cimbálové večery, kde si ráda koštne slivovice. Její manžel Jan vede známý folklorní soubor Radhošť, který má více než osmdesátiletou tradici. Přestože je sám vynikající tanečník, dnes už moc nevystupuje.

„Už je spíš jen komanduje,“ říká se smíchem herečka, která se rozhodla vzít si příjmení svého manžela bez přechýlení. „Přišlo mi nepraktické brát si už třetí jméno ve své kariéře. Byla jsem Maléřová, pak Podzimková, Ryšková mi přišlo takové, že to někde zašumí,“ uvedla.