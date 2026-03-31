Kristýna Leichtová je těhotná. Je to tak, napsala k vtipným fotkám

Herečka Kristýna Leichtová (40) a divadelní šéf Vojtěch Štěpánek (42) se pochlubili šťastnou novinou. Čekají další přírůstek do rodiny. Mají už dvě holčičky.
Kristýna Leichtová na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Co k tomu napsat… Je to tak. Nové fashion-těhu fotky! Styling: hobbymarket. MUaH: zima, vítr, déšť, barva na zeď. Foto: samospoušť. Poděkování: mamince za hlídání holčiček,“ napsala herečka na Instagramu k fotkám, kde se pochlubila těhotenským bříškem.

Kristýna Leichtová se poprvé stala maminkou v roce 2018. Narodila se jí holčička Dorota. S novinkou se tenkrát pochlubili prarodiče. Druhá dcera se narodila v roce 2020 a dostala jméno Rozárie.

Kristýna Leichtová má dohromady šest sourozenců. Ačkoli jsou nevlastní, má s nimi skvělý vztah, a proto říkala, že by ráda měla velkou rodinu. S přibývajícími roky ovšem začíná být víc při zemi.

„Dřív jsem si říkala, že bych brala velkou rodinu, ale čím jsem starší, tím víc si říkám, že jedno nebo dvě. Asi velká smečka nehrozí. Ale pak můžu mít čtyřčata, a to stejně neovlivním,“ nechala se slyšet v roce 2017.

4. března 2026
