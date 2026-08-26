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Můj třetí porod byl vědomý, živočišný a svobodný, říká Kristýna Leichtová

Autor:
  9:25
Herečka Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou. (červenec 2026)

Herečka Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou. (červenec 2026) | foto: Instagram @kristyna__leichtova

Kristýna Leichtová
Kristýna Leichtová ukázala první něžné chvíle s novorozeným miminkem. Pohlaví...
Kristýna Leichtová
Kristýna Leichtová a Vojtěch Štěpánek na cenách Thálie (2024)
36 fotografií
Herečka Kristýna Leichtová (40) před dvěma měsíci porodila své třetí dítě. Nyní popsala porod, který se neodehrál klasicky v nemocnici za účasti lékaře, ale jen s porodní asistentkou a jejím manželem. Před porodem prošla důkladnou přípravou, která ji utvrdila v tom, že to její tělo zvládne.

„Celý to období mi přijde jako jeden velký happening. Vůbec jsem neměla šestinedělí na lůžku a v samotě, ale vlastně mi to nevadí. Cítím se odpočinutá, protože mi všichni pomáhají. Nejvíc Dorotka. Někdy mi to miminko ani nechce dát,“ popsala trojnásobná maminka.

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„Odpočinutá možná i proto, že u zrození byl jen Vojta a úžasná porodní „babka“ asistentka. Možná proto, že nikdo nezpochybňoval má rozhodnutí. Že jsem měla obrovskou podporu a svobodu. Našla jsem v sobě další novou sílu a dovolila si ji projevit naplno. Věděla jsem, že moje tělo je mocné a ne rozbité,“ popisuje Leichtová s tím, že si věřila hlavně díky pečlivé předporodní přípravě, která zahrnovala i kurz Porod je krásný, festival Respekt k porodu nebo konferenci Na porodu záleží.

„Díky tomu moje tělo za hodinu a půl od drobného odtoku plodové vody, porodilo krásné zdravé miminko. I s dvacetiminutovým nočním přejezdem mezi stády jelenů a daňků,“ popsala.

Herečka Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou. (červenec 2026)
Kristýna Leichtová
Kristýna Leichtová ukázala první něžné chvíle s novorozeným miminkem. Pohlaví dítěte zatím fanouškům neprozradila.
Kristýna Leichtová
36 fotografií

„Můj třetí porod zase nebyl do vody, s hudbou a svíčkami, orgasmický ani hypno. Byl vědomý, živočišný a svobodný. Takový, jaká jsem já,“ dodala Leichtová s tím, že už nikdy nebude ta samá Kristýna. „Stal se ze mě pevný statný strom s kořeny hluboko v zemi a korunou proplétající se s jinými statnými stromy, už ne osamocená, měkká, ohebná tůjka.“

Své pocity sdílí hlavně pro ženy, které porod teprve čeká jako inspiraci a povzbuzení. „Nepodceňujte porod, nespoléhejte na ostatní, vzdělávejte se, věřte si. Porod může být krásným posilujícím zážitkem, uvědomíte-li si svou sílu a sílu tohoto základního životního procesu,“ vyzývá herečka.

Kristýna Leichtová má tři děti s režisérem Vojtěchem Štěpánkem. Kromě dvouměsíčního miminka se starají ještě o osmiletou Dorotku a šestiletou Rozárku. Ve svém příspěvku naznačila, že i třetí dítě je holčička, kterou s partnerem pojmenovali Lily.

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