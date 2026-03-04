Masivní krvácení do břicha a operace. Kristýna Leichtová promluvila o potížích

Loni v létě podstoupila akutní operaci, ale až nyní se herečka Kristýna Leichtová svěřila kvůli čemu. Svým sledujícím i kvůli případné osvětě řekla, že prodělala mimoděložní těhotenství a kvůli prasklému vejcovodu měla masivní krvácení do břicha. Jak sama říká, zachránila ji dcera Dorotka, která ji přemluvila, aby šla do nemocnice.
„Bylo to mimoděložní těhotenství. Řeknu to podrobně, protože kdyby se to někomu náhodou dělo, tak aby věděl, jakým způsobem to probíhá. Jednoho dne jsem si udělala těhotenský test a vyšel pozitivní. Za tři týdny jsem začala krvácet, přikládala jsem to začínajícímu potratu, nechala jsem tělo pracovat tak, jak pracuje. Krvácení se zastavilo, všechno bylo v pořádku. Jenomže pak to krvácení začalo trošičku mimo cyklus, což bylo takové zvláštní,“ řekla ve svém příspěvku na Instagramu.

Když jednou vezla dceru Dorotku do lesní školy, začalo ji ukrutně bolet břicho. „Úplně šíleným způsobem, a to jsem si říkala, že vydržím hodně… Když jsem Dorotku vyzvedla, tak jsem říkala, že mám tady tu obtíž, a ona říkala, že to je blbý. Já na to, že pojedeme buď domů a já to zkusím nějak rozehnat ledem, protože jsem si myslela, že jde o slepák. Anebo pojedeme do nemocnice, pro všechny případy zastavit se na kontrolu,“ pokračovala.

„Dorotka řekla: Jedeme do nemocnice. A tím mi zachránila život, protože jsem tam přijely a paní doktorka mi odhalila prasklý vejcovod. Protože když se vajíčko oplodní, cestuje vejcovodem do dělohy. Tam se usadí a začne růst. Ale může se stát, že tím vejcovodem nedoputuje do dělohy a zůstane ve vejcovodu a tam začne růst. Jenže vejcovod není elastický a praskne. Stane se z toho masivní krvácení do břicha, což je životu nebezpečná záležitost. A to se přesně stalo mně,“ řekla.

Kristýna Leichtová (Karlovy Vary, 6. července 2023)

Herečka musela na urgentní laparoskopickou operaci. „Při té se odstranilo to těhotenství, vajíčko, a i ten vejcovod, takže jsem bezvejcovodní teď, což s tím se dá žít v pohodě. Operace proběhla laparoskopicky a velice rychle. Večer v osm se to stalo, pak jsem se probudila na JIPce a pak jsem si tam ještě chvilku poležela, ale potom už jsem normálně šla domů,“ prozradila.

Maminka dvou dcer Dorotky (7) a Rozárky (5) poděkovala zdravotníkům z Fakultní nemocnice Ostrava. Ocenila jejich laskavý, lidský a vstřícný přístup. Dodala, že o všem promluvila nejen kvůli osvětě. „Aby mi to připomínalo, že jsem šťastná, že jsem naživu,“ řekla. „Je to málo rozpoznatelné, i paní doktorka říkala, že to by ani gynekolog nepoznal, že se něco takového děje. Lidské tělo. Není to úplně probádáno do nejmenších detailů a každé tělo je jiné, nemůžeme ho tabulkovat a škatulkovat,“ uzavřela.

