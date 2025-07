Ráda bych si zašla na psychoterapii pokecat o životě, říká Kristýna Leichtová

V seriálu Bratři a sestry, který jeho tvůrci nazývají genetickou detektivkou, hraje Kristýna Leichtová maminku s velkými zdravotními potížemi. Ty ji dovedly až k psychoterapeutce, kterou ztvárňuje Kristýna Ryška.

„Potýkám se s nedostatkem financí. Můj otec gynekolog ( Pavel Kříž, pozn. red.) je sice bohatý, ale já ho nechci o nic žádat, nekamarádím se s ním, chci si všechno vyřešit sama, prorazit vlastními silami a jít si svojí cestou, jenomže do toho se musím starat o svého patnáctiletého syna což s mojí diagnózou není vůbec jednoduché,“ prozrazuje Leichtová o své roli v seriálu, který by se na obrazovkách měl objevit už koncem srpna.

„Já osobně tu zkušenost nemám, u terapeutky jsem nikdy nebyla, byť s tím neustále koketuji. Ale nezbývá mi čas, abych se kamkoliv objednala a dodržela termín, který mi dají. To pro mě prostě není reálné,“ vypráví.

„Ale mám ve svém okolí ženy, které se věnují různým alternativním směrům, tak spolu život pořád rozebíráme horem dolem. Mnohdy jsem si vlastním terapeutem, a to dost intenzivně,“ dodává.

Sama kdysi vykládala kamarádkám z karet. „Tenkrát jsem to uměla, ale už jsem to dlouho nedělala,“ prozrazuje.

Kristýna Leichtová na zahájení výstavy „Šaty, které tančí“, jež v galerii pražského Tančícího domu ukazuje oděvy slavných účinkujících v populární televizní soutěži StarDance …když hvězdy tančí (9. listopadu 2023).

Odborníka by ráda navštívila kvůli svému soukromému životu. Ten pracovní ji tolik netrápí. „Z kritik se nehroutím, na to jsem už asi moc stará, tohle vůbec neřeším. Ale ráda bych si šla do takové ordinace pokecat a třeba i pro odbornou radu,“ vypráví.

Její vztah s Vojtěchem Štěpánkem prošel před časem krizí, ale teď je podle herečky vše v pořádku. Společně vychovávají dvě dcery, přičemž zázemí mají v Praze i v Ostravě, kde její partner působí jako šéf činohry Národního moravskoslezského divadla. Starší dcera Dorotka má za sebou první třídu. Leichtová zvolila home schooling a vzdělávala ji sama.

Kristýna Leichtová a Vojtěch Štěpánek na cenách Thálie (2024)

„Je to úplně jiný způsob výuky, není to stejné jako ve škole. Používáte jinou metodiku, jiným způsobem vedete dítě k tomu, aby ho učení bavilo. Ale nejsem z toho unavená nebo frustrovaná,“ vyhodnocuje první rok.

Sama se přitom musela dovzdělat, aby věděla, jakým způsobem učivo dceři předávat. „Bez přípravy to nejde, tak vyhledávám na internetu podobně zaměřené skupiny, které preferují domácí svobodné vzdělávání,“ přiznává.

Dvakrát ročně chodí dcera na přezkoušení do svojí kmenové školy a tam jí taky vystavili její první vysvědčení. „Upřímně, ještě jsme si ho nevyzvedli, takže nevíme, co na něm má. Ale je to o tom, že nám na těch známkách vůbec nezáleží,“ přiznává herečka.

Přesto, když si měla vybrat mezi slovním hodnocením nebo klasickým známkováním dcery, zvolila druhou možnost. „Asi je to nějaký náš zkostnatělý přežitek, že potřebujeme vidět ta čísla,“ usmívá se.

Pokud projeví o domácí vzdělávání zájem i druhá dcera Rozárka, ráda jí ho poskytne. „Určitě jí dám na výběr. Zeptáme se jí, co preferuje. Chodí do školky a předškolní vzdělávání je trošku srovnatelné s první třídou, tak si může udělat představu, jak to chodí ve škole, a podle toho se rozhodnout,“ přemýšlí nahlas.

Kristýna Leichtová s dcerou Dorotkou (1. listopadu 2019)

Kdyby měla dceru v kamenné škole, určitě by měla víc volného času a nemusela řešit hlídání, když dopoledne třeba točí. Ale Leichtová si nestěžuje. „Ono se to dá docela dobře naplánovat a zkombinovat s hlídáním. Pomáhá babička nebo tatínek holčiček. A když není zbytí, tak jde malá se mnou. Někdy se mnou jezdí na zájezdy s divadlem,“ vypráví.

Před časem se snažila zkombinovat mateřství a herectví s podnikáním. V Ostravě založila soukromé zařízení fungující jako dětská herna s hlídáním. Ale nakonec ho předala kolegyni a do ničeho dalšího se v dohledné době pouštět nebude. „Teď si musím hlavně odpočinout, protože ten dětský koutek mě dovedl k úplnému vyčerpání až vyhoření. Byla to sisyfofská práce, která ve společnosti neměla moc velkou odezvu a zároveň taková dřina, že jsem z toho měla zdravotní potíže. Bylo na čase říct tomu dost,“ vypráví Leichtová.