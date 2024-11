Nechtěla bych, aby moje děti hrály ve filmech, říká Kristýna Boková

„Asi je to takhle lepší, protože pokud by v seriálu hrála se mnou, bylo by to pro mě náročné,“ říká Kristýna Boková. „Měla bych trému i za ni a musela bych připravovat na natáčení jak ji, tak samu sebe, takže by to pro mě byla dvojitá práce.“

Obecně si nepřeje, aby ji její děti v profesi následovaly. Zároveň ale nechce být matkou, která jim brání ve štěstí. I proto vyhověla přání Sofie, kterou má se svým druhým manželem Lukasem Katakalidisem, jenž je z poloviny Řek, že si chce zkusit casting na dětskou roli v Hrdinovi.

Magdaléna Pokorná a Kristýna Boková v seriálu Hrdina (2024)

Kdysi projevil podobný zájem i její starší syn Šimon, jehož otcem je Pavel Liška. „Poslala jsem ho na casting a doufala, že když si projde tím procesem, odradí ho to od hraní, což se opravdu stalo. Ale u Sofinky cítím, že po tom touží víc, že prahne takhle si před kamerou ‚hrát‘, proto jsem s ní do toho šla, natočily jsme spolu video a pak měla ještě zkoušku s režisérem,“ popisuje herečka.

Na castingu byla ovšem kromě dalších dětí i Magdaléna Pokorná, které bylo v té době šest let a nakonec zvítězila. Dceru Kristýny Bokové si v seriálu Hrdina zahrála ona. „Ukázalo se, že když přeříkávaly text starší holčičky, bylo v tom něco ženského, což bylo pro tuto roli nežádoucí. Kdežto Magdalénka to říkala ještě takovým dětským způsobem,“ upřesňuje situaci herečka.

Bála se, co bude, až dceři oznámí výsledky konkurzu, očekávala i lítostný výlev, ale Sofie ji překvapila. „Když jsem jí řekla, že vybrali mladší holčičku, reagovala: Já ti zahraju, co jsem se naučila na piano. Tak jsem se jí rovnou zeptala: Ty nejsi smutná? A ona: Hm, čekala jsem, že budu víc,“ vzpomíná s úsměvem Boková.

Kristýna Boková v seriálu Hrdina (2024)

„Magdalénka má v sobě opravdu určitou profesionalitu, není z natáčení vystresovaná, baví ji to, což je skvělé. Ale zažila jsem na place i děti, které to tak dobře nesnášely. Někdy se natáčení protáhne, pak je to náročné a stresující prostředí i pro mě, a to je mi třiačtyřicet,“ vysvětluje. „Respektuji u svých dětí, aby si každé šlo směrem, které si samo vybere, protože je to jejich cesta, jejich touhy, ale pokud to není vyloženě nutné, tak bych je od tohoto světa ráda ještě na chvíli uchránila.“

Zatímco starší syn by měl letos maturovat, mladší Nicolas, kterému budou čtyři roky, se až donedávna těšil z každodenní přítomnosti svojí maminky. Ale Kristýna Boková se na návrat před kameru těšila.

„Už asi nastal čas, cítila jsem, že potřebuji nabrat jiný vzduch a nebýt jenom mámou v domácnosti. Pokud jste dlouho mimo, sebevědomí vám přece jenom klesá. A když jsem pak přišla na první natáčení, které bylo ohromující, a celý štáb doslova neuvěřitelný, hned jsem si pomyslela: Aha, tak ono mi to přece jenom chybělo. A oni mi tady i děkují a prosí, když něco chtějí, pochválí… To není úplně běžná věc u maminky. Ta pracuje dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. A všechno, co udělá, se bere jako samozřejmost. Zjištění, že mi tahle práce, to tvoření chybělo, bylo pro mě neuvěřitelné, protože jsem si to vůbec neuvědomovala. Nastal čas, abych se zase prokousala ven,“ popisuje svoje pocity Boková.

Kristýna Boková a Jan Nedbal (15. října 2024)

Nabídky do různých seriálů dostávala už během mateřské dovolené, ale tehdy jim pozornost ještě nevěnovala. Její prioritou bylo zůstat s nejmladším dítětem co nejdéle doma. Takže se nedopracovala ani k četbě zaslaných scénářů. „Hrdina přišel ve správný čas, scénář mi nepřišel hloupý a když jsem se pak ještě dozvěděla obsazení, bylo rozhodnuto,“ říká. Jejím hlavním partnerem je Jan Nedbal, který hraje svérázného detektiva Adama Hrdinu. Ona je státní zástupkyní Lucií Bartošovou.

Herečka přiznává, že před kamerou měla trému, byť má na svém kontě jak seriály, tak několik celovečerních snímků. „Jsem člověk, který se o věcech baví otevřeně, protože si myslím, že to pomáhá, přijde mi to jako lék, takže z povídání s kolegyněmi vím, že některé to mají podobně. Mají trému a ta pak třeba pomalu mizí. U mě se objevuje nejspíš proto, že jsem herectví nestudovala a že jsem typ člověka, jaký jsem. Mám úctu k veškeré práci, nejen k té umělecké, ale obecně ke každé. A když se pak potkám na place s lidmi, kteří tu profesi studovali, hráli v divadle a jsou obsazeni do epizodní role, zatímco já hraji tu hlavní, mám z toho respekt. Protože nechci nikoho zklamat a zdržovat celý ten proces. Takže se snažím být připravená. Jsem ten typ, co je na sebe přísný a chce podat stoprocentní výkon,“ říká.

Kristýna Boková debutovala ve filmu Jana Hřebejka Horem pádem. Následovaly celovečerní snímky Medvídek, Toman, seriály Neviditelní, První republika a další. Ve filmu Občanský průkaz hrála i její sestra Jenovéfa Boková, držitelka Českého lva za postavu Anežky v dramatu Chvilky. Jejich rodiči jsou politický aktivista John Bok a výtvarnice Jitka Boková.