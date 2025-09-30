V čem se postava Zuzany, dcery hlavního hrdiny majora Václava Berana ze seriálu Polabí, tak liší od vašich předchozích úloh?
Ona je pro mě protiúkol. Úplně jiný typ ženy, můj protiklad. Nemyslím, že jsem doteď takovou nebo podobnou roli hrála. I když v některých věcech bych se s ní možná shodla. V přístupu k životu, v samostatnosti. Zuzana je dravá do života. Postava se může zdát na první pohled hloupoučká, ale není to tak. Zvládá sama vychovávat dospívajícího syna, umí být tvrdá. Bývám obsazována spíš do rolí křehčích dívek, teď už žen, maminek. Zuzana se s ničím nepáře, pro sprosté slovo nejde daleko, možná ani pro facku. Je hodně od rány, dost energická, a to mě na ní baví.
Byt v Podolí jsem si nepamatovala, nastoupila jsem do školy, kde se všichni znali, bylo to jako být na prvním táboře bez kamarádů. Mám z toho trauma do dneška.