Tanec je kontaktní, manžel by žárlil, říká Kristýna Badinková Nováková

Autor:
Vypadá pořád velmi mladě, přesto jí svěřili roli matky dospělého syna. „Věkově to sedí, klidně bych ho mít mohla,“ říká herečka Kristýna Badinková Nováková. Pro jistotu ale její postava Zuzany v primáckém seriálu Polabí říká, že měla dítě brzy.
Kristýna Badinková Nováková

Kristýna Badinková Nováková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Kristýna Badinková Nováková v seriálu Polabí (2025)
Kristýna Badinková Nováková v seriálu Polabí (2025)
Kristýna Badinková Nováková při focení pro společenský magazín
Kristýna Badinková Nováková
48 fotografií

„Nedělám pro sebe vůbec nic, opravdu,“ překvapuje herečka. Nejspíš ji omladilo těhotenství. Starší dcery mají už patnáct a jedenáct let, benjamínek Vincent, kterého má s druhým manželem Viktorem Badinkou, je pětiletý. „Další děti nebudou, to bych už fakt nedala,“ říká herečka.

„Syn byl dlouho velký introvert, až tyto prázdniny se to změnilo,“ popisuje povahu nejmladšího dítěte. „Na společenské, hromadné akce ho neužije, je solitér. Nejprve si musí terén okoukat, seznámit se s ním, než se do něčeho zapojí. Ve školce dva měsíce nemluvil, nereagoval ani na učitelku, tak se mě ptala, jestli není němý. A teď se rozjel,“ dodává.

Kristýna Badinková Nováková při focení pro společenský magazín

Má hudební sluch a po svém otci choreografovi, který je bratrem herečky Michaely Badinkové, se umí hýbat. „Cítí dobře hudbu a rád tančí. Ale jenom doma. Nikdo ho u toho nesmí vidět,“ říká představitelka Jindřišky z Pelíšků.

Kultovní snímek znají dobře i její dcery Rozárie a Mariana. „Buď se na něj dívají v televizi, nebo si ho samy vyhledají na nějaké streamovací platformě a pouští si ho pěkně nahlas. To pak na ně křičím, ať to ztlumí,“ usmívá se herečka.

Rozárka už taky projevila zájem stát před kamerou. Vyzkoušela si to v Metodě Markovič: Hojer, kde měla mini roli. „Ale nechytlo ji to na rozdíl od té mladší,“ vypráví Kristýna. „Teď jsem točila pro Novu druhou sérii Metody Markovič, ve které hraji obhájkyni spartakiádního vraha Straky a Mariánka mi tam hraje dceru. Z natáčení byla nadšená. Ale ona má jinou povahu než její sestra. Je extrovert. Už několik let dělá závodně street dance. Je zvyklá na publikum, miluje prostředí divadla i filmového natáčení.“

Kristýna Badinková Nováková v seriálu Polabí (2025)

Obě vodil na plac už jako malé jejich otec, režisér Jaroslav Fuit. Ale i Kristýna Badinková Nováková, když pro ně neměla hlídání. Hraní se ale dál hodlá věnovat jenom mladší dcera, starší Rozárie je dobrá na jazyky a dostala se gymnázium, kde výuka probíhá výhradně v angličtině.

„Když se narodil Vincent, cítila jsem trošku z její strany žárlivost, tak jsem to nechtěla prohlubovat a nezatěžovala ji péčí o brášku. Ale teď mi s ním pomáhá hodně, sama od sebe. I dnes Vincenta hlídá, zatímco já tady dělám rozhovor,“ říká herečka.

„Holky jsou parťačky, táhnou za jeden provaz a na všechno jsou dvě, což je, myslím, pro ně dobré. I na ty přechody k vlastnímu tatínkovi a pak zpátky domů,“ vypráví.

Kristýna Badinková Nováková v představení Funny Girl

Její postava v primáckém seriálu Polabí má velmi dobrý vztah se svým synem, kterého hraje Antonio Šoposki. Dokud se jednoho dne neobjeví na scéně jeho tatínek (David Máj). „Zmizel hned po porodu a už tehdy byl velký průse*ář,“ charakterizuje herečka svého seriálového partnera. Rád by se k bývalé partnerce vrátil a ta těžko odolává. „Za Zuzanu mluví replika: Koho miluji, tomu odpustím. To je její filosofie,“ naznačuje Kristýna, kudy se bude její dějová linka ubírat.

S Davidem Májem se nesetkala před kamerou poprvé. Hráli spolu pár už třikrát, mimo jiné v Líbánkách režiséra Jana Hřebejka. Srdečný vztah má i se svými seriálovými bratry Martinem Písaříkem, se kterým kdysi točila Ordinaci v růžové zahradě, a Ladislavem Hamplem. Nově poznala Miroslava Etzlera a Vilmu Cibulkovou, kteří jsou jejími seriálovými rodiči. „S Mirkem jsem si strašně sedla a Vilma mě hned objala a vzala pod křídla jako opravdovou dceru,“ vypráví.

V poslední době měla na role štěstí. S Tomášem Mašínem dotočila celovečerní snímek Útěk Gerty Schnirch, v němž hraje Gertinu maminku. „Je to těžká role, protože dostanu tuberkulózu a umírám. Ale krásná,“ popisuje. Ještě o něco větší význam pro ni má postava, kterou ztvárnila v seriálu Metoda Markovič: Straka. „Ona je můj protiklad. Drsná ženská, obhájkyně vraha. Je to pro mě zvrat, co se týče linky hraní,“ pochvaluje si.

S druhým manželem se seznámila při natáčení, tenkrát dělal mimo jiné asistenta režie. Dnes se věnuje svým tanečním projektům, tvorbě choreografií a vyučuje tanec. „Mě ale tancovat neučí, on se věnuje modernímu baletu. Ale tancuji moc ráda,“ říká Badinková Nováková.

„Tak co tam vidíš, Jindřichu?“ ptala se Emília Vášáryová v Pelíškách svého filmového manžela Jiřího Kodeta, když o Vánocích lili olovo. „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva,“ odvětil. (1999)

Na otázku, jestli ji láká účast ve StarDance odpovídá: „Mně by se to líbilo, ale mému partnerovi asi ne. Protože ví, jak to mezi tanečníky chodí, pohybuje se v tom prostředí celý život. Říká, že je to velmi kontaktní umění, víc než herectví. Prostě se na to dívá jako žárlivý chlap. Já si ale nenechám do ničeho mluvit. Kdyby ta nabídka přišla, možná bych ji i zvažovala.“

S dcerami si nedávno dopřála dámskou jízdu. Jenom ve třech letěly na výlet do Londýna. Byla to příležitost, aby zavzpomínala na krátké období, kdy dělávala letušku. „Holky se mě na to vyptávaly, chtěly vědět, jako to bylo,“ říká herečka.

„Tím, že jsem do výšky moc nenarostla, mohla jsem létat jenom v menších letadlech, soukromých. Byli jsme tam dva piloti a já. Třeba jsme přepravovali nějaké lidi na školení do Frankfurtu, tam na ně počkali a pak jsme s nimi letěli zpátky. Bylo to po Pelíšcích, můj obličej byl docela známý a oni měli narážky: ‚Kdopak to tady obsluhuje? Kdopak nám to dává kávičku?‘ Takže asi po dvou měsících jsem skončila,“ vypráví. „Nebylo mi to vůbec příjemné, i když mám ten film moc ráda a za roli Jindřišky jsem vděčná,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod se jí podařilo utajit

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (26) je maminkou. S miliardářem Byronem Baciocchim mají dceru Auroru. Modelka své první dítě přivedla na svět před pár dny v Česku,...

Tanec je kontaktní, manžel by žárlil, říká Kristýna Badinková Nováková

Vypadá pořád velmi mladě, přesto jí svěřili roli matky dospělého syna. „Věkově to sedí, klidně bych ho mít mohla,“ říká herečka Kristýna Badinková Nováková. Pro jistotu ale její postava Zuzany v...

21. září 2025

Mateřství ženu promění. Jsem víc úzkostlivá a citlivá, říká modelka Sokolová

Královna krásy z roku 2007 Kateřina Sokolová (36) představila svůj nový projekt, charitativní náramky, jejichž výtěžek půjde na podporu rodin pečujících o děti s autismem. Modelka v rozhovoru pro...

21. září 2025

Nejsem pruda fotr. Vím, do jakých věcí by se ženy nutit neměly, říká Saša Rašilov

Premium

Herec Saša Rašilov před lety výrazně změnil životní styl. Běhá, jezdí na kole, už dva roky vesluje a teď nově přišel na chuť surfování. Chce vedle druhé ženy Ludmily, která je o dost mladší, stárnout...

20. září 2025

Nesnáším natáčení sexuálních scén a předstírání orgasmu, říká Olivia Colmanová

Olivia Colmanová (51) zazářila v novém filmu Roseovi, kde hraje po boku Benedicta Cumberbatche (49). Britská herečka nyní promluvila o natáčení intimních scén a přiznala, že jsou pro ni utrpením.

20. září 2025  14:11

Kávu nepije, miluje surf a saunu. Tenista Djokovič popsal, jak se udržuje fit

Osmatřicetiletý srbský tenista Novak Djokovič prozradil podrobnosti o svém každodenním režimu, který mu pomáhá udržet se na vrcholu i proti výrazně mladší generaci soupeřů. Je to především hydratace...

20. září 2025  10:20

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

20. září 2025

Napálil i mě, vzpomíná herec Sean Penn na večeři s Vladimirem Putinem

Herec a režisér Sean Penn zavzpomínal na večeři se současným ruským prezidentem Vladimirem Putinem a hereckým kolegou Jackem Nicholsonem. Setkání se uskutečnilo v roce 2001 během moskevského...

20. září 2025

Nejistota herectví mě děsí, koketuju s jinou prací, říká Simona Lewandowska

Premium

Film Aristokratka ve varu či seriály Zlatá labuť, Studna a Dobré ráno, Brno! udělaly ze Simony Lewandowske, nepřehlédnutelné krásky s nesporným talentem, hvězdu nastupující generace. Doma už má svého...

19. září 2025

Malkovich přiznal aféru s Pfeifferovou. Oběma nám to zničilo manželství, říká

John Malkovich poprvé otevřeně promluvil o svém milostném románku s herečkou Michelle Pfeifferovou, který vznikl v roce 1988 během natáčení oscarového filmu Nebezpečné známosti. Sedmdesátiletý herec...

19. září 2025

Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) uspořádala ve čtvrtek v mnichovském pivovaru Hofbräuhaus svůj první HeidiFest. Na večírek, který předcházel tradičnímu Oktoberfestu, dorazila téměř celá...

19. září 2025  10:58

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Na OnlyFans si vydělám víc než v reality show, říká Levandule z Harryho Pottera

Jessie Cave (38) se proslavila rolí ve filmech o Harrym Potterovi, kde ztvárnila přítelkyni Rona Weasleyho Levanduli Brownovou. Před více než půl rokem si britská herečka začala přivydělávat na...

19. září 2025  9:03

To jsem nevěděla, reaguje na film o Charliem Sheenovi jeho dcera se slzami v očích

Byl nejlépe placeným hercem televizní historie, symbolem divokého Hollywoodu a hlavní hvězdou nekonečných skandálů. Charlie Sheen ale v novém dvoudílném dokumentu na Netflixu ukazuje i svou křehčí...

19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.