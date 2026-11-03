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Říkali nám, že jsme tlusté a hloupé. Poznamenalo mě to, vzpomíná Kloubková

Autor:
Kristina Kloubková

Kristina Kloubková | foto: Profimedia.cz

Kristina Kloubková (duben 2026)
Kristina Kloubková a Václav Kuneš
Kristina Kloubková s dcerou a přítelem Václavem Kunešem (Praha, 2025)
Kristina Kloubková s dcerou Jasmínkou v pořadu 13. komnata.
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Zdravý vztah k jídlu si našla až časem. Dokud studovala a byla aktivní tanečnicí, snažila se plnit nepsané normy. Ve svých patnácti vinou drastické diety zhubla patnáct kilogramů. Teď bojuje s kily zase. „Přechod je druhá puberta,“ říká Kristina Kloubková.

„Já už jsem držela tolik diet…,“ přiznává moderátorka hlavní zpravodajské relace na Nově. „V pubertě se mi měnilo tělo. Na konzervatoři jsem přibrala a bylo mi řečeno, že pokud neshodím, tak mě vyhodí. Tak jsem zhubla na 47 kilo, což mi přijde při výšce 170 cm hodně málo,“ vzpomíná.

„Pamatuji si, jak jsem všechny peníze, 2 300 korun, které jsem si během měsíce vydělala na své první brigádě v Pizzerii Kmotra, kde jsem měla od kameninových talířů ruce rozřezané do krve, koupila hubnoucí koktejly,“ přiznala. „Slíbila jsem mamince, že o taneční konzervatoři nebudu mluvit špatně, ale vždycky to poruším.“

Kristina Kloubková

„Zažila jsem, jak nám říkali, že jsme tlusté, hloupé, že se můžeme maximálně dobře vdát. A to jsem poslouchala osm let. Nedávno jsem zaslechla, že dívku vyprovází do života tatínek. A podle toho, jak se ke své dceři chová, tak s takovým sebevědomím pak vstupuje do života. Když ji chválí a podporuje, má zdravé sebevědomí. Ale když jí říká, že je hnusná, tlustá, že ji nikdo nebude mít rád... Prý si to ty dívky někde uloží. A já si říkala, že jsem to vlastně pořád poslouchala na té škole. A tak není divu, že to v mé mysli zůstalo někde zakódované a zabývala jsem se tím,“ dodává.

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Baletem se živila maminka i její otec. „Tatínkovi je osmdesát a stále řeší, co jí, aby zůstal štíhlý. To je prostě diagnóza tanečníků. Aspoň v naší rodině,“ usmívá se moderátorka.

Časem se naučila jíst střídměji. Neodpírá si to, co má ráda a na co má chuť, řeší jenom velikost porcí. „Bohužel s menopauzou se všechno v těle mění. Občas mám návaly, usazuje se mi tuk jinde, než bych očekávala a ani to tělo už není tak pružné a tolik nevydrží. Ale říkám si, že nejdůležitější je nakonec to, že jsem zdravá. Mohla bych držet drastické diety, dvakrát denně cvičit a soustředit se na to, jak vypadám, ale jsem máma a pracující žena, tak dělám, co můžu a holt si někdy ten zákusek neodpustím,“ říká smířeně.

Kristina Kloubková a Václav Kuneš

V polovině ledna příštího roku bude mít velkou příležitost ochutnat nejrůznější pokrmy na Festivalu chutí v pražském O2 Universum, kde se představí dvacítka nejlepších restaurací z celého Česka. Sama bude moderovat s Romanem Stašou dění na hlavním pódiu.

Za základ stravování Kristina Kloubková považuje snídani. „Ale začala jsem ji dělat trošku jinak, podle čínské medicíny, takže vařím kaše a hrozně mě to baví. Hlavně ovesné. Dělám je s ovocem nebo zeleninou, které opražím na přepuštěném másle,“ prozrazuje. „A pak připravuji typická česká jídla, protože je miluji. Pustila jsem se už i do knedlíků a kynutých věcí, kterých jsem se bála. Ale nepeču moc, protože u nás jím sladké jenom já. Takže to pak musím sama sníst, nebo to nosím do práce.“

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Její partner, choreograf a šéf tanečního souboru 420People, Václav Kuneš procestoval celý svět, ale nejvíc si pochutná na italské a asijské kuchyni. „Zatím si váhu hlídat nemusí a taky je pořád v pohybu,“ prozrazuje Kristina, která se netají tím, že by jejich osmiletý vztah ráda jednou završila svatbou. „Nebudu říkat, že je mi to jedno, svatba by byla hezké gesto, ale svět se nezboří, když nebude.“

Václav Kuneš a Kristina Kloubková

Moderátorka si převedla do vztahu dceru Jasmínu, která je už v pubertě, o choreograf má svoji dceru Aine v Japonsku. „Každý rodič chce být se svým dítětem. A když je od něj vzdálené tisíce kilometrů, je to těžké. Vídají se několikrát do roka, ale to je málo,“ prozrazuje na partnera.

Aine se dříve také věnovala baletu, ale odjakživa chtěla být zvěrolékařkou. Dcera Kristiny se zatím hledá. „Přemýšlí, že by šla studovat do jiného města a já si nedovedu představit, že nebude doma,“ přiznává moderátorka.

Kuneš ovlivněný Japonskem, kde v minulosti často pracoval, přinesl do jejich domácnosti spoustu tradičního nádobí. „Máme stovky mističek, desítky hůlek a několik rýžovarů,“ usmívá se Kristina.

Václav Kuneš a Kristina Kloubková

„Sushi doma dělá moje dcera. Ale v japonských domácnostech se jí jinak než tady, pokud vím od Vaška. Rýži mají na stole a dávají si ji do řasy společně s dalšími ingrediencemi podle své chuti. A tenhle zamotaný pytlíček pak vkládají do pusy. Nedělají rolky jako u nás.“ Hůlkami jí doma veškerou rýži. „Baví mě to, jím tím pádem pomaleji a víc si jídlo vychutnávám,“ říká.

K Japonsku se odkazuje i výjimečné představení Kintsugi, jehož choreografii vytvořil Václav Kuneš. „Má skvělé tanečníky, kteří by za něj dali ruku do ohně. A ti říkali, že tak těžké zkoušení ještě nezažili. Ale oni by se pro něj rozdali. Plní mu jeho přání. A já je mám hrozně ráda. Vašek jim stavěl choreografie na tělo, ale jedna část toho představení je improvizovaná. Byla pouze stanovená pravidla, kterých se museli tanečníci držet a dopadlo to skvěle,“ chválí svého partnera a jeho soubor 420People.

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