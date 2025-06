Kristina Kloubková podlehla fake news. Chybovat je lidské, říká

„Člověk snadno podlehne nějakým senzacím, ale na druhou stranu chybovat je lidské,“ krčí rameny populární moderátorka Televizních novin na Nově. „Uvěřila jsem fake news. Teď, když mě nějaká informace zaujme, snažím se ji ověřit ještě z dalšího zdroje. A když na ni nikde jinde nenarazím, tak ji nepoužiji,“ říká.

K Letním Shakespearovským slavnostem má vztah odjakživa, ale od chvíle, kdy se osobně seznámila s Martinem Hilským, překladatelem Shakespeara, se prohloubil.

„Těším se na každé setkání s ním, protože pan profesor Hilský má v zásobě spoustu příběhů a historek vztahující se k době Shakespeara, a to člověka baví poslouchat,“ vypráví.

Každý rok se také snaží vidět novou premiéru. Letos to bude Othello v nastudování Braňo Holička. Hlavní postavu, která ze žárlivosti uškrtí Desdemonu, hraje Robert Mikluš. S tímto tématem má zkušenost i moderátorka.

„V jednom z minulých vztahů na mě partner tak strašně žárlil, že mi nezbylo nic jiného než začít lhát. Přitom to vůbec neumím. Ale pro zachování klidu doma... Jenomže lež má krátké nohy, takže se na to přišlo a bylo to ještě horší. Žárlivost je hrozná věc,“ vzpomíná Kloubková.

Kristina Kloubková

Sama je hodně důvěřivá. I kdyby měla podezření, určitě by nekontrolovala partnerovi mobil. „Myslím, že někdy je lepší nevědět,“ říká.

Nevěru ovšem v minulosti zažila na vlastní kůži. Tenkrát se po krátkém odloučení k sobě s partnerem vrátili. Dnes už si není jistá, jestli by jednala stejně. „Důvěřuji opravdu hodně, ale jakmile mi někdo ublíží nebo šlápne na kuří oko, přecházím to těžce. Trvá dlouho, než si k takovému člověku znovu najdu cestu, pokud vůbec,“ říká.

„Ale přemýšlím, jestli bych neměla svůj přístup změnit. Protože člověk se věkem mění a taky bychom si měli umět víc odpouštět,“ přemítá nahlas.

Léto bude mít Kristina z větší části pracovní. Ale v plánu má i dámskou výpravu na hory. Pojede s kamarádkou a dcerou. „Půjdeme po hřebenech Krkonoš od boudy k boudě a pak si někde dáme relax,“ prozrazuje.

„Miluji chození po horách. A jít odněkud někam, být ponořena do sebe, sáhnout si na dno sil, má podle mě svůj význam. A tím, že budeme čtyři holky, pokud pojede ještě jedna holčička k dceři, tak to myslím, nabere další rozměr. A když už nebudeme moct, někde zakotvíme,“ říká Kloubková.

Dcera Jasmína má třináct a je právě v období, kdy ji aktivity s maminkou příliš nelákají. „Zatím jsem to doma nadnesla jenom zlehka a víc o tom nemluvíme, tak uvidím, až přijde čas vyrazit. Jasmínka je v pubertě, je to zlatá holka, ale už je to takové, že maminka v jejích očích nic moc nechápe,“ usmívá se Kristina.

Kristina Kloubková s dcerou Jasmínkou v pořadu 13. komnata.

Dcera chodí do školy, která je zaměřená umělecky, ale malováním se živit nechce. „Vašek mi nedávno říkal, že poslouchal nějaký podcast v angličtině, a že prý ty profese, které budou naše děti jednou dělat, ještě ani neexistují. Tak uvidíme, kam ji osud zavane,“ usmívá se Kloubková.

Rozhodně se nebude věnovat tanci, jako kdysi její matka a její partner tanečník a choreograf Václav Kuneš, který působil v prestižním nizozemském tanečním souboru Nederlands Dans Theater a posléze založil s Natašou Novotnou soubor 420 People.