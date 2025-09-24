Kristinu Kloubkovou diriguje dcera. Musela si pořídil obří tepláky

„Bylo to úžasné,“ říká Kristina Kloubková, která s kamarádkou a dcerou Jasmínou absolvovala pěší túru po hřebenu Krkonoš. „Vždycky jsem se chtěla vydat na nějakou pouť, tak teď si projdu s kamarády Česko a pak třeba půjdu sama do Santiaga de Compostela,“ prozradila.
Kristina Kloubková s dcerou a přítelem Václavem Kunešem (Praha, 2025)

foto: Profimedia.cz

Během tří dnů nachodily přes čtyřicet kilometrů. Zvládla to bez remcání i její třináctiletá dcera. „Naopak byla nadšená. Příští rok chceme jít znovu, akorát ve větší partě. Jediné, na co si musím dávat pozor, je, co si s sebou zabalím. Na zádech jsem měla pět kilo a bylo to na hraně,“ vzpomíná na dovolenou moderátorka Televizních novin na Nově.

Kristina Kloubková

„Vyrazily jsme z Pece pod Sněžkou nahoru na Luční boudu a pak Cestou česko-polského přátelství přes kameny jak kamzíci až na Labskou boudu a odtamtud jsme slezly do Harrachova,“ popisuje. „Příště se chystám na trek Via Czechia. Dá se jít ze západu na východ, ze severu na jih... jsou různé trasy,“ dodává.

Dcera Jasmína je nadaná pohybově i umělecky. Uvažuje ale, že by šla na policejní nebo vojenskou školu. „Zhlédla se v detektivkách a chtěla by být vyšetřovatelkou, tak asi proto. Ale já mám pocit, že ještě úplně neví. Je jí třináct a pokud dítě nemá od mala jasnou představu, jako jsme měla například já, že chci tančit, tak si myslím, že má ještě čas zjistit, co chce dělat. Pořád na to máme minimálně dva roky,“ vypráví Kloubková. Jasmína chodí na školu s výtvarným zaměřením, k tomu tančí a dělá karate. Ale umělecký směr jako profese ji neláká. Jenomže, kdo ví...

„Mám teď za sebou skvělou zkušenost,“ vypráví Kristýna. „Zkusila jsem si dabování, tak jsem se s tím Jasmínce svěřila a říkala mi, jak je na mě pyšná, a že by to chtěla zkusit taky. Takže pokud ještě přijde příležitost, zeptám se, jestli by mohla jít na konkurz na nějakou roli i ona,“ prozradila.

„Já taky pořád chodím na konkurzy a všechno se učím za pochodu. A tohle bylo pro mě něco úplně nového a velmi zajímavého. Protože, když je člověk vidět, je pro něj vyjadřování mnohem jednodušší, než když je jenom slyšet. Občas namlouvám hlasy pro Novu a vím, že aby divák pochopil, co mu chci sdělit, musím tu svoji emoci přehnat. Když mě vidí, tak ví, jestli jsem jsem u toho smutná nebo veselá, ale tady je to jiné,“ vypráví.

Moderátorka Kloubková a tanečník Kuneš se vzali na posvátném keltském místě

Pracovní vytíženost si moderátorka koriguje. Léta chodila na terapie a nerada by se opět zhroutila nebo dostala na samý okraj vyhoření. „Někdy si dovolím říct, že se mi něco nelíbí nebo že s něčím nesouhlasím a lidi jsou překvapení, protože dříve jsem všechno odkývala a na všechno měla čas. Ale teď si ho musím hlídat a nepřepísknout to, tak se učím říkat ne,“ vypráví.

Umí ho říct i svému životnímu partnerovi choreografovi Václavu Kunešovi, když třeba chce, aby s ním šla na nějaké představení. „Pokud druhý den vstávám do práce nebo vím, že povedu rozhovor, na který se potřebuji připravit, tak nikam nejdu. Vašek je naštěstí velmi otevřený člověk a chápe to.

„Jo, pořád se měníme… Já vždycky chtěla mít v životě nějaké jistoty, ale můj psychiatr mě to odnaučil. Říkal: Ty vaše jistoty, vždyť se pořád všechno mění. Občas si na něj vzpomenu, ráda bych ho viděla a povyprávěla mu, co všechno se mi za ta léta přihodilo…,“ zasnila se moderátorka.

Loni se kupříkladu vrátila k tanci. „S Jasmínkou jsme se přihlásily do B-Original na street dance. Každá tančíme v jiné skupině a ta moje, kde nás je šestnáct maminek, už vyhrála na soutěžích první a druhé místo,“ usmívá se Kristina. „Letos pojedeme zase. Trénujeme dvakrát týdně a je to boží,“ dodává.

„Je to úplně jiný tanec, než kterému jsem se věnovala dosud. Třeba taková house music je pro mě opravdu velká neznámá. Tak to předvádím doma Jasmínce a ta mi radí, abych se víc uvolnila. A taky mi vynadala za to, jak se oblékám na tréninky. Že prý musím mít velké tepláky. Je to legrační, že mi po třiceti letech, co jsem profesionálně tančila, říká dcera, jak mám vypadat na zkouškách,“ směje se. „A pak je taky zajímavé vidět, jak to tělo už nemůže. Dotančím choreografii, která má dvě minuty padesát a mám tep 191, musím pak hodně zklidnit dech, abych se zrelaxovala,“ vypráví.

Chtěla jsem to vzdát, vzpomíná Kloubková na nejtěžší období života

Tělo jí zatím slouží, i když se občas ozve koleno. „Před osmadvaceti lety mi ho operovali, tak to někdy zadrhne a oteče mi. Když tancuji, je to náročnější, ale tu chůzi po horách zvládlo dobře. Přesto jsem s sebou pro jistotu táhla tejpy, i když vůbec nevím, jak se takové koleno tejpuje,“ směje se.

Nedávno moderovala novinářskou projekci nového nováckého seriálu Milionáři a měla tak příležitost zamyslet se nad tím, co by udělala s penězi, ke kterým by přišla podobně jako jeho protagonisté.

„Vždycky jsem říkala, že bych chtěla být bohatá proto, abych mohla dělat lidem radost. Sama pro sebe bych udělala to, že bych splatila hypotéku a pomohla rodině, kde jsou další úvěry. Na cestou kolem světa bych se nevydala, po tom netoužím, ale jela bych do Disneylendu v Americe, to by mě strašně těšilo. Já mám spíš malé sny. Chtěla bych se třeba podívat do Říma, kde jsem nikdy nebyla. Zatím jsem po světě moc necestovala, všechno to mám teprve před sebou, což je taky hezké,“ dodává.

