„Na place panovala trochu dusná atmosféra, bylo to pro mě náročné, pokud šlo o štíhlost. Každý člověk před kamerou byl nádherný, což tehdy znamenalo super hubený. Říkala jsem si, že to také musím zvládnout. Byla jsem z toho hodně frustrovaná. Ale snažila jsem se, jak jen to šlo,“ popsala Kristin Davisová v rozhovoru pro magazín People.

„Samozřejmě jsem kvůli tomu nejedla. Jednou jsem proto například omdlela na parkovišti. Někdy jsem si zas nemohla vzpomenout na jméno své seriálové postavy. Bylo toho hodně,“ prozradila.

Největší pomyslnou facku dostala přímo od kolegy Thomase Calabra, který hrál v seriálu Melrose Place jejího milence. Ten jí totiž mezi řečí naznačil, že produkce má problém s tím, jak je „veliká“.

„On mi říká: ‚Kristin, jsem tak šťastný, že tě tu vidím, jen ti chci říct, že já osobně si myslím, že vypadáš skvěle.‘ A já na to: ‚Ach, děkuji. O čem to mluvíš? Co tím myslíš?‘ A on na to: ‚Všichni víme, že producenti jsou z toho ve stresu, ale já si prostě myslím, že je úžasné, že máme v seriálu ženu, která má plnější křivky,‘“ popsala Kristin zážitek z dob natáčení devadesátkového seriálu.

Seriálová hvězda, kterou si diváci oblíbili i v Sexu ve městě, se v roce 2006 stala vítězkou ankety o nejkrásnější ženu světa. Čtenáři britského magazínu Eve ji jednoznačně prosadili i před velšskou rodačkou Catherine Zeta-Jonesovou. Na třetím místě tehdy zazářila herečka Halle Berryová.

Kristen Davisová je svobodná, životní prioritou je pro ni podle jejích slov péče o její dvě adoptované děti, třináctiletou dceru Gemmu Rose a sedmiletého syna Wilsona.