Nevěděla jsem, že končí, říká Kristin Davisová o pokračování Sexu ve městě

  13:42
Kristin Davisová (60) se proslavila hlavně rolí Charlotty Yorkové Goldenblattové v Sexu ve městě a jeho pokračování. Nyní přiznala, že ji zpráva o konci seriálu A jak to bylo dál… po třech řadách překvapila. Herečka totiž sama nevěděla, že už se nebudou natáčet další díly.
Kristin Davisová na premiéře seriálu A jak to bylo dál (2021)

Kristin Davisová na premiéře seriálu A jak to bylo dál (2021) | foto: Reuters

Kristin Davisová v New Yorku na premiéře třetí řady seriálu A jak to bylo...
Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová a Kristin Davisová v seriálu A jak to...
Kristin Davisová v nejnovější řadě seriálu Sex ve městě
Kristin Davisová v nejnovější řadě seriálu Sex ve městě
44 fotografií

V pořadu The Drew Barrymore Show uvedla, že byla stejně překvapená jako všichni ostatní, když se dozvěděla, že seriál, ve kterém hrála po boku Sarah Jessicy Parkerové (60) a Cynthie Nixonové (59), končí.

„Určitě, nevěděla jsem to,“ řekla herečka. „Zavázali jsme se k tříleté spolupráci, takže to jsme věděli. Ale prostě jsem předpokládala, že budeme pokračovat.“

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker a Kristin Davis v seriálu A jak to bylo dál...

Fanoušky překvapila i tím, že moderátorce darovala suvenýr z oblíbeného seriálu – Charlottin náhrdelník s třešněmi. „Tohle byl jeden z mých lepších Charlottiných náhrdelníků. Máme tě rádi. Chtěla jsem, abys měla kousek originálu,“ vysvětlila Davisová.

Režisér a producent seriálu Michael Patrick King oznámil konec letos na začátku srpna v příspěvku na Instagramu. „A jak to bylo dál..., pokračující příběhy ze světa Sexu ve městě, se chýlí ke konci,“ napsal tehdy.

Kristin Davisová v nejnovější řadě seriálu Sex ve městě

King později vysvětlil, že on a Parkerová s oznámením záměrně počkali, aby udrželi pozornost na poslední epizodu, která se vysílala 14. srpna. „Nechtěli jsme, aby slovo ‚finále‘ zastínilo radost ze sledování epizody,“ uvedl.

Davisová tehdy sdílela příspěvek na sociálních sítích a dodala: „Jsem hluboce smutná. Miluji celý náš krásný herecký tým i štáb. Čtyři sta lidí pracovalo na našem seriálu s velkou láskou. A našim věrným fanouškům – milujeme vás navždy a napořád.“

12. října 2025  13:42

