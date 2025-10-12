Nevěděla jsem, že končí, říká Kristin Davisová o pokračování Sexu ve městě

V pořadu The Drew Barrymore Show uvedla, že byla stejně překvapená jako všichni ostatní, když se dozvěděla, že seriál, ve kterém hrála po boku Sarah Jessicy Parkerové (60) a Cynthie Nixonové (59), končí.
„Určitě, nevěděla jsem to,“ řekla herečka. „Zavázali jsme se k tříleté spolupráci, takže to jsme věděli. Ale prostě jsem předpokládala, že budeme pokračovat.“
Fanoušky překvapila i tím, že moderátorce darovala suvenýr z oblíbeného seriálu – Charlottin náhrdelník s třešněmi. „Tohle byl jeden z mých lepších Charlottiných náhrdelníků. Máme tě rádi. Chtěla jsem, abys měla kousek originálu,“ vysvětlila Davisová.
Režisér a producent seriálu Michael Patrick King oznámil konec letos na začátku srpna v příspěvku na Instagramu. „A jak to bylo dál..., pokračující příběhy ze světa Sexu ve městě, se chýlí ke konci,“ napsal tehdy.
King později vysvětlil, že on a Parkerová s oznámením záměrně počkali, aby udrželi pozornost na poslední epizodu, která se vysílala 14. srpna. „Nechtěli jsme, aby slovo ‚finále‘ zastínilo radost ze sledování epizody,“ uvedl.
Davisová tehdy sdílela příspěvek na sociálních sítích a dodala: „Jsem hluboce smutná. Miluji celý náš krásný herecký tým i štáb. Čtyři sta lidí pracovalo na našem seriálu s velkou láskou. A našim věrným fanouškům – milujeme vás navždy a napořád.“